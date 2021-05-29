غداً.. الزوراء يواجه الصناعات الكهربائية ودياً

بغداد: حيدر كاظم

يخوضُ الزوراء مباراة ودية امام الصناعات الكهربائية يوم غد الجمعة، في إطار تحضيراته لملاقاة الحدود في الثالث من الشهر المقبل ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق بكرة القدم.

وقال عضو الهيئة الادارية والناطق الاعلامي لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح : ان الفريق يواصل رحلة الاعداد تحضيرا لمواجهة الحدود في بطولة الكأس، مضيفا ان النوارس سيخوض مباراة ودية غدا امام الصناعات الكهربائية، بغية الوقوف على جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا.

واشار الى ان الملاك التدريبي يعمل على استغلال فترة التوقف الحالية بإجراء اللقاءات التجريبية من اجل ابقاء الفريق في أجواء المنافسة قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز، مبينا ان الزوراء لعب قبل ايام مباراة ودية امام امانة بغداد وانتهت بفوز النوارس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعن مواجهة الحدود في مسابقة الكأس اوضح رشيد انها في غاية الصعوبة بسبب غياب 6 لاعبين عن تشكيلة الزوراء وهم حارس المرمى جلال حسن وعلاء عبد الزهرة وضرغام اسماعيل وحسين علي ومحمد رضا ومصطفى محمد، جراء التحاقهم بالمنتخب الوطني، الذي يستعد للتصفيات الاسيوية المزدوجة، وبالتالي الحظوظ متساوية ما بين الاثنين للفوز، ولكن تبقى أفضلية الابيض بالخبرة التي يمتاز بها في التعامل مع هكذا مباريات مهمة، لحسم نتيجة اللقاء ومواصلة رحلة التقدم نحو نهائي

البطولة.

وبشأن وضع النوارس في الدوري الممتاز ذكر ان فريقه يسعى لمواصلة نتائجه الايجابية بهدف تعزيز الرصيد والارتقاء الى الوصافة، والتمسك بأمل الفوز باللقب، لا سيما ان هناك 7 مباريات متبقية وفي عالم كرة القدم لا يوجد مستحيل.

يذكر ان الزوراء يحتل المرتبة الرابعة في جدول المسابقة برصيد (59 نقطة).

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