كركوك: اغتصاب شابة وتعذيبها ثم إلقاءها في الشارع .. شبكات الدعارة تغزو المدينة

عثر ليلة أمس على شابة تبلغ من العمر 19 عاماً على طريق كركوك – ناحية ليلان، بعد أن تعرضت للاغتصاب والتعذيب، ثم ألقي بها في الشارع.

ووفق المعلومات الواردة فقد عثر ليلة أمس على شابة ملقاة في الشارع على طريق كركوك – ليلان، وعرف فيما بعد أنها تعرضت للاغتصاب، إلى جانب التعذيب.

بالصدد، قال عامر نوري، متحدث شرطة كركوك : «لم يصل الشرطة أي بلاغ حول هذا الحادث، لأن الأهالي لا يبلغون عادة عن هكذا حالات مشينة ومعيبة».

تأتي الحادثة، فيما تشهد كركوك تزايداً ملحوظاً في الجرائم المخلّة بالآداب العامة. حيث أفاد العميد صلاح صابر، مدير مركز شرطة ليلان، بالصدد «زادت شبكات الدعارة بشكل ملحوظ في كركوك، ويمكن مشاهدتها علناً في الشوارع، خصوصاً على الطرق الكائنة خارج المدينة».

وأضاف «يتم جلب شبكات الدعارة من المدن العراقية الأخرى إلى كركوك، حيث باتت هذه العملية ظاهرة رائجة».

وأشار العميد صلاح صابر إلى أن «الشرطة شنت مؤخراً حملتين لاعتقال هذه الشبكات، لكن حتى الآن يستمر جلب البغايا إلى كركوك، وبعض النساء يمارسن الدعارة إلى جانب التسول».

وبعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى على كركوك، إثر انسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منها، تدهورت الأوضاع الأمنية في المحافظة وزادت نسبة الجرائم وحالات الاغتيال والخطف إلى جانب الجرائم المخلة بالآداب العامة، كما انتشرت شبكات الدعارة بشكل ملحوظ.

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