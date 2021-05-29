منتخبنا يواجه النيبال تجريبياً قبل معترك المنامة الآسيوي

البصرة: اللجنة الاعلامية لاتحاد الصحافة الرياضية

يختتمُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، مبارياته التحضيرية للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس امم اسيا 2023 في الصين، اليوم السبت في مدينة البصرة بلقاء نظيره النيبالي في تمام الساعة السابعة والنصف في ملعب الفيحاء.

وستكون مباراة النيبال اليوم، الثانية لمنتخبنا في إطار معسكره التحضيري الذي انطلق في الـ 19 من الشهر الحالي، اذ تعادل في المواجهة الاولى مع نظيره الطاجيكي من دون اهداف، بينما سيغادر وفد منتخبنا الى العاصمة البحرينية المنامة الثلاثاء المقبل.

ويتصدر العراق ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة يليه البحرين بتسع نقاط ثم ايران ثالثا بـ 6 نقاط ثم هونغ كونغ رابعا بـ 5 نقاط واخيرا كمبوديا بنقطة واحدة.

وسيلعب منتخبنا يوم السابع من حزيران المقبل اولى مبارياته في تجمع البحرين أمام نظيره الكمبودي ثم يلاقي هونغ كونغ يوم 11 منه ثم يختتم المنافسات بلقاء ايران في 15 من الشهر ذاته.

حميد: طريقة لعب النيبال دفاعية مشابهة لكمبوديا

قال المدرب المساعد رحيم حميد: إن السلوفيني كاتانيتش يمتلك معلومات وافية عن نظيره النيبالي وان سبب اختيار المواجهة مع هكذا فريق كونه يلعب بالطريقة التي يلعب بها منتخب كمبوديا الذي سنواجهه في مستهل مشوارنا القاري في المجموعة بعد انقطاع أكثر من عام ونصف العام عن المنافسات الرسمية.

واضاف ان “المنتخب النيبالي يلعب بتحفظ شديد و بتكتل دفاعي وبعشرة لاعبين في الخط الخلفي ويعتمد على الهجمات المرتدة، إلا أننا عازمون على فك شفرة هذا الفريق والخروج بنتيجة ايجابية تعطينا دفعة معنوية عقب التعادل السلبي امام طاجكستان الاثنين الماضي”.

وبين حميد ان “كاتانيتش سيشرك جميع اللاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في مباراة طاجكستان للوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية”. موضحا ان “المدرب سيختار لاعبي الشرطة، من المغادرين لمعسكر البصرة، حال عودتهم، من الذين سيشكل وجودهم قوة اضافية لخطوط الفريق وورقة ضغط على الخصوم في مباريات المجموعة بهدف خطف بطاقة التأهل الاولى للمجموعة الثالثة”.

المطيري : الفردية طاغية على أداء

أسود الرافدين

اعرب الكويتي، عبد الله المطيري، مدرب المنتخب النيبالي عن سعادته بمواجهة منتخبنا، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، مشيدا بقدرات اسود الرافدين. وقال المطيري: اشعر بسعادة غامرة ونحن نواجه منتخبا كبيرا على الصعيد القاري والذي سبق ان حقق إنجازين مهمين هما الوصول الى نهائيات كاس العالم 1986 وتحقيق اللقب القاري عام 2007. مضيفا ان “مباراة اليوم ستعطي لمنتخبنا دافعاً معنوياً كبيراً قبيل الدخول في التصفيات المزدوجة (اسيا 2023 وكأس العالم 2002)”.

وأوضح المطيري ان “منتخب العراق يمتلك عناصر مهمة سواء كانت في الدوري المحلي او في الدوريات العربية والاوروبية وقد يكون ابرزهم حامل الرقم (7)”.

وبين ان “المنتخب العراقي في حالة اللعب الجماعي سيصل الى التصفيات النهائية بأفضلية تامة”. متمنياً ان “يظهر منتخب العراق بذات الروح التي لعب بها امام ايران في الاردن، الا ان المباريات الاخيرة ومن خلال متابعتي لمبارياتهم وجدت اللعب الفردي هو الصبغة الطاغية على الاداء”.

لاعبونا بالأخضر والنيبالي بالأبيض

سيرتدي منتخبنا الوطني الزي الاخضر الكامل وحارس المرمى اللون السماوي، بينما سيلعب الفريق النيبالي باللباس الابيض وحارس المرمى باللون الاسود، في وقت سيتم فيه اغلاق ابواب الملعب، باستثناء الباب المخصصة لدخول الصحفيين منعاً لحدوث الاشكالات التي رافقت انطلاق مباراة منتخبنا السابقة أمام نظيره الطاجيكي.. علما انه تم الاتفاق في المؤتمر الفني على البروتوكول الصحي المعتمد قبل المباراة للاعبي المنتخبين والملاكات التدريبية وستكون التبديلات المتاحة بواقع ستة لاعبين على ثلاث فترات.

طاقم حكام كويتي للمباراة

سيقود طاقم تحكيم كويتي دولي مباراة اليوم بقيادة سعد الفضلي حكما للساحة يساعده كل من سيد علي محمود وسعود الشمالي، حيث وصل الطاقم الى مدينة البصرة براً قادماً من دولة الكويت.

منتخبنا يحافظ على تصنيفه الدولي

حافظ منتخبنا على المركز 68 برصيد 1352.82 نقطة، رغم تعادله السلبي أمام طاجكستان.

وجاء فريقنا في المركز السابع على مستوى المنتخبات العربية، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية، بينما حل في المركز السابع اسيويا بعد اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية.

حسابات جديدة للمجموعات الآسيوية أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه اطلع على القرار الصادر عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي FIFA ، بشأن الترتيب النهائي لمجموعات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وبين الآسيوي أنه بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة، لضمان احتساب عدد متساو من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي الإخلال بمبدأ التكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم أربعة منتخبات”. وبعد اعتماد عدد متساو من المباريات لكل المنتخبات وتحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني سيتم الاعتماد على أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة وأخيرا اللعب النظيف والمتضمن أقل عدد من النقاط التي يتم احتسابها بالاعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة قبل اللجوء لخيار القرعة.

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