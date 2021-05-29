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هوشيار عبدالله: لاتوجد مؤشرات بأن هناك انتخابات قادمة وفق المعايير المتعارف عليها.. بل العكس

أكد النائب هوشيار عبدالله عدم وجود مؤشرات بأن هناك انتخابات قادمة وفق المعايير المتعارف عليها، مبيناً أنه بدون حصول تغییر جذري لكل المنظومة السیاسیة الحالیة لن يكون هناك حلاً .

وقال في تغريدة نشرها في تويتر، أنه :” حتى الآن لاتوجد مؤشرات بأن هناك انتخابات قادمة وفق المعايير المتعارف عليها، بل العكس ” ، مبيناً أن ” انسحاب فائق الشیخ علي أيضا فتح الباب على تساؤلات كثيرة حول ما تخبئه الشهور القليلة القادمة “. 

ورأى عبدالله أنه :” بدون تغییر جذري لكل المنظومة السیاسیة الحالیة لیس هناك حل ” ، مبيناً أن :” هذا التغییر قادم لامحالة، مسألة وقت لیس إلا “.

 

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