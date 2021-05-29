وزير النقل: إيقاف تنفيذ مشروع القطار المعلق

بغداد: حازم محمد حبيب

أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي تعليق مشروع قطار بغداد المعلق الذي كان من المؤمل أنْ ينفذه ائتلاف شركتي “هيونداي” الكورية و”ألستون” الفرنسية.

وقال الشبلي، في حديث : إنَّ “مشروع قطار بغداد تم تعليق تنفيذه بعد أنْ تم تخصيص 50 مليار دينار في موازنة العام الحالي فقط”، مشيراً إلى أنه “ناقش مع كبار المسؤولين في الوزارة إمكانية المضي بتوقيع العقد مع شركتي (هيونداي) الكورية و(ألستون) الفرنسية بتلك التخصيصات، كون المشروع ينفذ على شكل قرض للمشروع من قبل الشركتين المنفذتين اللتين لم تبديا ممانعة في تنفيذه”.

وأضاف أنَّ “الوزارة تدرس هذه الخطوات قبل الذهاب إلى توقيع العقد مع الشركتين المذكورتين للشروع بتنفيذه”، مبيناً أنَّ “المشروع يعد فرصة استثمارية كبيرة وخطوة حضارية مهمة في بغداد، كونه يخدم التنقل الداخلي, فضلاً عن كونه سيوفّر آلاف فرص العمل للشباب وسيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد”.

يذكر أنَّ وزارة النقل وقعت في وقت سابق، محضر عقد مع وزارة التخطيط لتحويل تنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق من مجلس محافظة بغداد إلى وزارة النقل كونها الجهة القطاعية المختصة.

الشبلي أكد من جانب آخر، أنَّ “شركة الموانئ شرعت بإنشاء عدد من الأرصفة الجديدة في ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي، أحيلت إلى شركات أجنبية معظمها عن طريق التشغيل المشترك، فضلاً عن وضع خطط كبيرة لتطوير الموانئ البحرية، أهمها إنشاء السياج الأمني بطول 5 كيلومترات فضلاً عن إنشاء شوارع

جديدة”.

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