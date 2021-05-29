وعد تتعرض للسرقة .. وهذا ما جعلها تبكي!

كشفت الفنانة السعودية وعد عن تعرض منزلها لحادث سرقة .

وعبر مقطع مصور بثته على حسابها بـ(انستغرام) تحدثت وعد السعودية عن تفاصيل الواقعة وكيف تم سرقة منزلها من قبل الخادمة.

وأطلت وعد على متابعيها بمقطع فيديو تحدثت فيه عن انشغالها في الأيام الماضية بتداعيات حادث سرقة تعرضت له من قبل عاملتها المنزلية التي هربت وسرقت لها أربع أساور ذهب ثمينة كانت الفنانة تضعهم في غرفتها قيد الاستخدام الدائم لهما.

وأكدت الفنانة السعودية أن العاملة المنزلية سرقتها على الرغم من معاملتها الجيدة لها.

ولفتت الى أنها تضع عادة مجوهراتها الثمينة في خزنة محكمة الإغلاق الا ان الأساور المسروقة كانت تتركهم بمتناول اليد بكونها ترتديهم كثيراً، فأبلغت الشرطة بهذا الحادث وتمكنوا بالفعل من القبض على العاملة المنزلية.

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