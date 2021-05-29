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وفاة الشاعر العراقي علي الفريداوي بسكتة قلبية

وافت المنية الشاعر العراقي الشاب علي الفريداوي عن عامر ناهز 39 عاماً، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة صدمت جمهوره ومحبيه في العالم العربي.

ونعى عدد كبير من فناني ومشاهير العالم العربي الشاعر الغنائي، إضافة إلى شريحة كبيرة من متابعيه على تطبيق “انستغرام” حيث يتابعه أكثر من مليون مستخدم.

وقال الإعلامي العراقي علي الخالدي: “علاوي بعد وكت، لا حول الله ولا قوة الا بالله، الشاعر علي الفريداوي في ذمة الله، صدمة وره صدمة فاجعة بعد فاجعة”.

وتعاون الفريداوي واسمه الحقيقي علي كاظم مطلك الشمري، مع عدد من أبرز المطربين العراقيين مثل حاتم العراقي ونصرت البدر.

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