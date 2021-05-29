وكيل أعماله: خلاف بروا مع زاخو في طريقه للحل

بغداد : علي النعيمي

قلّل وكيل أعمال لاعب نادي زاخو بروا نوري من حدة الخلاف الذي حصل أخيراً بين موكله وإدارة النادي الشمالي، مؤكداً ان المشكلة في طريقها للحل عبر الحوار وتقريب وجهات النظر، لاسيما ان أساسها مادي ويتعلق بآلية صرف تذاكر سفر اللاعب عندما كان محترفا مع فريقه السابق بالي الاندونيسي .

وقال وكيل اللاعب زيد ياسين في تصريح خص به “الصباح الرياضي” انه “ اتصل بإدارة النادي لحل الإشكال الأخير الذي حصل بين اللاعب بروا نوري بعد الاطلاع على أسباب المشكلة التي اتضح انها تتعلق برسوم تذاكر السفر من العاصمة الإندونيسية جاكارتا الى مدينة أربيل “.

وأضاف أن “ اللاعب نوري اعتاد الحصول على العديد من تذاكر السفر من ناديه السابق على ان يقوم هو بدفع قيمتها أولا وحال عودته يدفع النادي الاندونيسي ثمنها على الفور “، مبينا أن “ عمل ذات الامر لحظة قدومه الى زاخو حيث اشترى ثمن تذكرته درجة رجال الاعمال من جيبه الخاص وقد بلغت كلفتها قرابة خمسة الاف دولار أميركي لكن إدارة النادي العراقي دفعت له مبلغ ألفي دولار فقط “.

وأكد ان “ الأمور في طريقها للحل مطالبا كلا الطرفين بالابتعاد عن التصريحات المتشنجة “ منوها بأن” إدارة نادي زاخو كانت وفية في عهودها ووعودها مع نوري خلال الموسم الحالي لاسيما من حيث تسديد رواتبه الشهرية بالموعد المحدد وان الخلافات المالية تحدث في جميع الأندية العالمية وهي ليست بالمعضلة الكبيرة ولا تتطلب إثارة الرأي العام الرياضي والانفراد بتصريحات نارية قد تسهم في تأجيج المشكلة والإساءة للطرفين “ .

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