يوفنتوس يُعلن إقالة أندريا بيرلو

أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الجمعة، إقالة مدربه أندريا بيرلو من منصبه.

بيرلو، تولى تدريب يوفنتوس، مطلع الموسم الماضي، خلفًا لمواطنه ماوريسيو ساري، ولكن مشواره انتهى في مسابقتي دوري أبطال أوروبا إذا أقصى من دور الـ”16″، وفي الدوري الإيطالي، بعدما خسر اليوفي اللقب لأول مرة من 10 سنوات.

وقال يوفنتوس في بيانه: “حظ سعيد، مستر بيرلو!، شكرًا أندريا، هذه هي الكلمات الأولى التي يجب علينا جميعًا نطقها في نهاية هذه التجربة الخاصة التي نعيشها معًا”.

وأضاف: “قبل بضعة أشهر، بدأ أندريا بيرلو، رمز كرة القدم العالمية، مغامرة جديدة على مقاعد البدلاء في يوفنتوس، وكانت الأولى له كمدرب”.

وواصل: “للقيام بذلك، يتطلب الأمر أولاً وقبل كل شيء الشجاعة، فضلاً عن الوعي بوسائله الخاصة، خاصًة في فترة تتسم بالعديد من الصعوبات، حيث أجبر الوباء على إعادة اختراع قواعده الخاصة يومًا بعد يوم”.

وتابع: “بيرلو في غضون بضعة أشعر، جمع يوفنتوس لقبين (السوبر الإيطالي، كأس إيطاليا)، وحقق انتصارات رائعة في أرقى الملاعب ، من سان سيرو إلى كامب نو”.

وأنهى النادي بيانه قائلًا: “شكرًا لكل هذا، وعلى الشجاعة والتفاني والعاطفة التي واجهها كل يوم، للنجاحات التي تم الحصول عليها، فإن شكرنا يأتي حقًا من القلب، وكذلك حظًا سعيدًا لمستقبل سيكون جميلًا بالتأكيد”.

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