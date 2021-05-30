أبطال أوروبا: دي بروين يعاني من كسرين في الوجه

لاعبو مانشستر سيتي يلتفون حول زميلهم كيفن دي بروين الذي سقط ارضا خلال مباراة كرة القدم النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي امس (ا.ب)

أعلن البلجيكي الدولي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أنه تعرض لكسر في عظمة الأنف والعظمة المحيطة بالعين بعد اصطدامه بأنطونيو روديجير لاعب تشيلسي خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت.



وغادر دي بروين 29 عاما الملعب مباشرة بعد ارتطامه بروديجير وبدا مترنحا وظهرت على وجهه آثار الكدمات.



وكتب دي بروين عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي أنه بخير الآن، وفيما يتعلق بالخسارة أمام تشيلسي بهدف دون رد، ذكر «ما زالت أشعر بالإحباط بشأن الأمس بالطبع، لكننا سنعود».





ولم يكشف دي بروين عما إذا كانت الإصابات ستؤثر على مشاركته مع المنتخب البلجيكي في يورو 2020، والتي يستهل الفريق مشواره خلالها بمواجهة روسيا في سان بطرسبرغ في 12 يونيو (حزيران).

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