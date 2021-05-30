الأمم المتحدة: نتطلع لمواصلة العمل مع الحكومة لإنهاء ملف النزوح

عبرت منظمة الأمم المتحدة، أمس السبت، عن تطلعها الى مواصلة التعاون البناء مع الحكومة العراقية للمساعدة بانهاء ملف النزوح وعودة النازحين.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني الذي أقيم في بغداد، ايرينا سولارانا ، انه “يجب وضع حلول دائمة لمشكلة النزوح والتواصل بيننا وبين المنظمات المدنية ليأتي اليوم الذي يكون فيه ليس هناك حاجة للأمم المتحدة في العراق، وان يقوم العراقيون بأداء دورهم ليعيشوا بسلام وازدهار وامن”.

بدوره، دعا الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، أمس السبت، الى دعم المنظمات المدنية في العراق، ودورها في الانتخابات النيابية المقبلة.

وشدد الغزي، على ضرورة “دعم منظمات المجتمع المدني، لعملية الاقتراع في الانتخابات وان تقف جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق هذا الامر”. وأضاف، انه “على الدولة الاهتمام بالمنظمات وتنظيم عملها، في سياق العالم الحديث والمتطور”.

وأشار الى قيام “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحملة مواجهة فايروس كورونا، حيث اسهمت في هذه الحملة 920 منظمة قامت بعملها الانساني الى اكثر من خمسة ملايين مواطن”.

وتابع، ان “الأمانة قامت برعاية الناجيات الايزيديات في احد مستشفيات بغداد، ونظمت ورش عمل لتأهيل الناجيات باشراف كادر متخصص”.

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