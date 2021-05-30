امتحانات السادس الابتدائي مدرسية.. والثالث المتوسط والسادس الإعدادي وزارية

بغداد/ حسين حاتم

اعلنت وزارة التربية آلية إجراء امتحانات الصفوف المنتهية، مشيرةً إلى إبقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بكافة فروعه) وزارية.

وعقدت وزارة التربية، أمس السبت، اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع امتحانات المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي، بحضور المُديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن “الاجتماع الذي ترأسهُ وزير التربية علي حميد الدليمي تمخض إلى اعتماد مجموعة من القرارات من ضمنها، أن تكون امتحانات مرحلة السادس الابتدائي لهذا العام مدرسية وإتاحة الفرصة للملاكات التدريسية لاستكمال تحضيراتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة”.

كما أكد المجتمعون على إبقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه) وزارية.

فيما تم الاتفاق في ختام الاجتماع على تأجيل البت في قرار امتحانات المراحل غير المنتهية بعد (الأول من شهر تموز) ولحين اكمال المناهج الدراسية عن طريق التعليم الإلكتروني، بحسب بيان الوزارة.

وبعد إغلاق المدارس في أواخر شباط 2020 لعدة أشهر بعد تفشي جائحة كورونا في العراق، قررت السلطات المختصة، اعتماد التعليم الإلكتروني لبعض الصفوف الدراسية، فيما كانت الامتحانات تُجرى داخل المدارس، ومنذ بداية العام الحالي، اجتمعت وزارة التربية عدة مرات للبت في الأمر وإصدار القرارات اللازمة بما يتناسب مع مستجدات الموقف الوبائي في البلاد.

بدوره، يؤكد عضو لجنة التربية النيابية هوشيار قرداغ في حديث لـ(المدى) على “اجراء الامتحانات الحضورية للصفوف المنتهية”، مشجعا على “اجراء الامتحانات حضوريا للصفوف غير المنتهية أيضا، وعدم الاعتماد على درجة نصف السنة خلافا لقرارات بعض أعضاء لجنته”.

ويضيف عضو لجنة التربية ان “اعتماد درجة نصف السنة وعدم اجراء امتحانات للصفوف غير المنتهية وخصوصا طلاب المراحل الابتدائية سيؤثر عليهم مستقبلا”.

ودعا قرداغ “وزارة التربية الى اتخاذ خطوة تصب بمصلحة طلبة المراحل غير المنتهية في اجتماعاتها المقبلة مع هيئة الرأي واللجنة العليا للصحة والسلامة”.

ويشير عضو لجنة التربية النيابية الى أن “نهاية العام الدراسي سيحدد من قبل وزارة التربية بعد اجتماع سيعقد مع لجنته خلال الاسبوع الحالي”.

بالمقابل، يرجح العضو الآخر في لجنة التربية النيابية عباس الزاملي لـ(المدى) “اعتماد درجة نصف السنة والكورس الأول للصفوف غير المنتهية”.

ويضيف الزاملي أن “نهاية العام الدراسي للصفوف غير المنتهية ربما يكون باحتساب درجات نصف السنة والكورس الأول وذلك سيحدد في وقت لاحق”.

من جانبها، قالت عضوة لجنة التربية النيابية هدى جار الله، إن “شهراً واحداً كافٍ لإنهاء العام الدراسي الحالي، وهذا الشهر يكفي أيضاً لإكمال المواد الدراسية، ولاسيما أن التعليم الالكتروني مستمر ولم يتوقف طيلة الفترة الماضية أو المقبلة”.

وبينت جار الله أنه “بخصوص الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية، فالتوجه الأقرب احتساب درجة نصف السنة، بعد انتهاء العام الدراسي، وأما بشأن امتحانات الصفوف المنتهية فهي قائمة في موعدها المعلن دون أي تأجيل”.

بالمقابل، دعت مفوضية حقوق الانسان، امس السبت، وزارة التربية، الى التريث في تحديد مواعيد الامتحانات لحين اكمال المنهاج المقرر، مشيرة الى ان اغلب المراحل الدراسية لم تكمل مناهجها لغاية الان بسبب الدوام الالكتروني ومخاطر جائحة كورونا.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي في بيان تلقته (المدى)، ان “آلاف المناشدات من الطلبة وعوائلهم تدعو وزارة التربية لاعادة النظر في مواعيد الامتحانات”، مطالبا “الوزارة بمراجعة قرارها الخاص بتحديد مواعيد الامتحانات مراعاة للجانب العلمي والانساني والصحي للطلبة وان يكون موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي في نهاية الشهر الثامن مع تقليص المناهج”.

ودعا الى “اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لطلاب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط وكافة المراحل غير المنتهية مراعاة لظروفهم الانسانية والصحية “.

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