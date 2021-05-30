انخفاض «شديد» بمنسوب الفرات .. وإدارة PYD تحذّر: قد يتوقف سد تشرين!

حذرت الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم الأحد، من تداعيات الانخفاض «الشديد» لمنسو مياه نهر الفرات، الذي قد يؤدي إلى توقف العمل بسد تشرين، ما يشكل كارثة إنسانية لسكان المنطقة برمتها.

وانخفض منسوب نهر الفرات بمعدل ستة أمتار لأول مرة، بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر، الأمر الذي أدى إلى جفاف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية شمالي وشرقي سوريا، مما يهدد سبل معيشة نسبة كبيرة من السكان الذين يعتمدون على الزراعة، فضلاً عن انقطاع الكهرباء وعدم وصول مياه الشرب إلى المنطقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار اليوم إلى عودة انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بشكل ملحوظ، بعد أن جرى الحديث عن بدء الجانب التركي بإيقاف حجز المياه.

ولفت المرصد إلى أن الجانب التركي عاد لإغلاق السدود، مع استمرار توقف عنفات ضخ المياه وعنفات توليد الطاقة الكهربائية، وسط استياء شعبي كبير في المنطقة، حيال استمرار الحكومة التركية بقطع مياه نهر الفرات.

بدوره، قال جهاد بيرم، رئيس دائرة العمليات في سدّ تشرين الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، إن منسوب مياه بحيرة سد الفرات انخفض ما يقارب 6 أمتار.

وأضاف أن الوارد المائي من نهر الفرات انخفض إلى ربع الكمية المتفق عليها، إذ يصلهم نحو 200 متر مكعب في الثانية منذ أواخر يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وأوضح بيرم، أن منسوب بحيرة سد الفرات الطبيعي يصل إلى 304 أمتار ارتفاعاً عن سطح البحر، والآن انخفض المنسوب إلى 298,50 متراً، أي بمعدل انخفاض قرابة ستة أمتار، مشيراً إلى أن استمرار توليد الطاقة الكهربائية وسحب المياه عبر قنوات الري، أدى إلى انخفاض حاد في منسوب بحيرة سد الفرات.

وأما فيما يتعلق بسد تشرين، أشار بيرم إلى أن المنسوب الطبيعي إلى يصل 325,50 متراً ارتفاعاً عن سطح البحر، وقد انخفض الآن إلى 321,31 متراً، أي بمعدل يصل إلى قرابة 4 أمتار، وفي حال تسجيل انخفاض لمتر واحد آخر، سيكون السد خارجاً عن الخدمة.

وقال: «مع تشغيل السد بكامل العنفات ليومين متتالين سنصل إلى المنسوب الميت ويقف السد عن العمل بشكل كامل، لكن الآن يتم الحفاظ على المنسوب قدر الإمكان لئلا يصل إلى المنسوب الميت».

وتوقع بيرم مزيداً من الانخفاض في منسوب البحيرات مع حلول فصل الصيف وازدياد نسبة التبخر، «بالتالي ستزداد ساعات تقنين الكهرباء للحفاظ على منسوب بحيرة الفرات».

ويبلغ متوسط تدفق مياه نهر الفرات من تركيا إلى سوريا بحسب بيانات (الإسكوا) المسجلة من عام 1970 إلى العام 2010 نحو 778 متراً مكعباً في الثانية، وسجل أدنى مستوى عام 1973 فوصل إلى 406 أمتار مكعبة وأعلى مستوى في 1988 وبلغ 1590 متراً مكعبا في الثانية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط