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تحالف القوى : لسنا مع انتخابات تحت سطوة السلاح

انتقد النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، اليوم الاحد ، الحكومة العراقية ، قائلاً انها لم تستطع حماية المنطقة الخضراء من التدخلات المسلحة ، متسائلاً عن ما اذا كانت الحكومة قادرة على حماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع  من التدخلات المسلحة .

الدهلكي أكد ، اننا “مع اجراء الانتخابات المبكرة ونتمنى اجراءها اليوم قبل الغد لكننا لسنا مع إقامة انتخابات تحت سيطرة وسطوة السلاح ” ، مردفاً ” يجب ان تكون انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن اختيارات الشعب العراقي بكل شفافية”.

وأوضح الدهلكي ، بالقول ان “السيطرة على المنطقة الخضراء والانتشار المسلح قرب منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اضر بالعراق كثيراً وهو مؤشر على ضعف الدولة ان وجدت ، مقابل اللادولة”.

هذا فيما كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أكد يوم السبت، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل يدخل في إطار التخمينات والتمنيات.

وقال الهنداوي ، إن ” أي حديث عن تأجيل الانتخابات يدخل في اطار التخمينات والتمنيات لدى البعض، أو هو نوع معروف من الدعاية الانتخابية الاستباقية”، لافتاً إلى أن “اللجنة العليا لأمن الانتخابات تواصل تحضيراتها”.

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