تشيلسي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي

توج فريق تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب مانشستر سيتي، بفوزه عليه (1-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت، في مدينة بورتو البرتغالية.

ويدين فريق تشيلسي بالفضل في انتصاره لنجمه الألماني الصاعد كاي هافيرتز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد “الذهبي” له، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

كما يعود الفضل للنجم الإنكليزي ماسون ماوت الذي مرر كرة بينية بطريقة مذهلة من مسافة بعيدة، حيث انفرد هافيرتز بالحارس البرازيلي إديرسون وراوغه قبل أن يرسل الكرة إلى داخل الشباك الخالية.

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