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صادرات النفط الروسي للولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسية

صادرات النفط الروسي للولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسيةسجلت صادرات النفط والمنتجات البترولية الروسية للولايات المتحدة في شهر مارس الماضي، رقما قياسيا على مدار الـ12 عاما الماضية. 

وبحسب البيانات والأرقام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (EIA)، فإن روسيا أصبحت ثاني أكبر مصدر للنفط والمنتجات النفطية للولايات المتحدة.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة حجم واردات المواد الخام من روسيا في شهر مارس بـ1.8 مرة مقارنة بشهر فبراير، إلى 22.938 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2009.

المصدر: نوفوستي

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