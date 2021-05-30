منظمة اقليمية تشيد باجراءات الحكومة العراقية ببدء التحقيقيات بقضية قتل المتظاهرين بالعراق

منظمة تطالب بدعم اقليمى ودولى لاجراءات الكاظمى لاعادة فرض هيبة الدولة العراقية ومحاكمة قتلة المتظاهرين

بيان اعلامى

اشادت منظمة العدل والتنمية الحقوقية لدراسات الشرق الاوسط باجراءات الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ولجنة مكافحة الفساد ببدء التحقيقات بقضية قتل المتظاهرين بالعراق كما اشادت المنظمة باجراءات الحكومة العراقية لاعادة فرض هيبة الدولة العراقية

وقال الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان العرق دولة ذات سيادة كما ان دماء ابناء الشعب العراقى ليست دماء رخيصة ولابد من تقديم كافة المتورطين بقتل المتظاهرين بالعراق الى العدالة للمحاكمة امام القضاء العراقى

وطالبت المنظمة الدول العربية وكافة دول العالم والمنظمات الدولية بدعم اجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الرامية الى اعادة فرض سيادة الدولة العراقية على اراضيها ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين العراقيين

وقالت المنظمة ان عدد من الجهات التى تعتقد نفسها فوق القوانين العراقية وفوق هيبة الدولة العراقية متورطة بقتل مئات الناشطين والمتظاهرين بالعراق ولابد من تقديم المتورطين بقتل المتظاهرين الى العدالة امام المحاكم العراقية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط