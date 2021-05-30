روحاني يقيل محافظ «المركزي الإيراني» المرشح في انتخابات الرئاسة

محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يتحدث إلى الصحافيين بعد تسجيل ترشيحه للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

أقال الرئيس الإيراني حسن روحني محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، وهو واحد من عدد قليل من المعتدلين الذين يخوضون انتخابات الرئاسة التي تجرى في 18 يونيو (حزيران) المقبل، والذي أعلن قبوله قرار تنحيته من منصبه من أجل الترشح في الانتخابات، على ما أفادت به «رويترز».



همتي؛ الذي عُيّن محافظاً للبنك المركزي في 2018، ضمن 7 مرشحين أقرهم «مجلس صيانة الدستور»، لكن معظم المرشحين الآخرين من غلاة المحافظين بعد استبعاد إصلاحيين ومحافظين بارزين من خوض الانتخابات.



وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى مرشحين محتملين عديدين لخلافة همتي؛ من بينهم أكبر كوميجاني نائب محافظ البنك، وحميد بور محمدي نائب رئيس هيئة الميزانية والتخطيط. ولم يتسن حتى الآن التواصل مع البنك المركزي للحصول على تعليق.



وقال همتي في اجتماع، أمس السبت، على تطبيق «كلوب هاوس» للتواصل الاجتماعي: «أبلغني (روحاني) أنه في حال خوضي الانتخابات، لا أستطيع الاستمرار في منصب محافظ البنك المركزي؛ لأن ذلك يؤثر على السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف». وأضاف: «أجبته بأنه ليس لدي اعتراض على قراره».



ويتوقع ألا يكون للانتخابات أثر يذكر على المسار السياسي والدبلوماسي؛ إذ إن الرؤساء المنتخبين يديرون الشؤون اليومية للبلاد فحسب، بينما يدير المرشد علي خامنئي القضاء وقوات الأمن والإعلام ومؤسسات تسيطر على جانب كبير من الاقتصاد.



سيخلف الرئيس الجديد روحاني، وهو شخصية عملية حققت فوزاً ساحقاً مرتين أمام منافسين محافظين بفضل وعوده الانتخابية بالانفتاح الاقتصادي على العالم، لكنه لم يحقق إلا نجاحاً محدوداً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران.



ومن بين مرشحي الرئاسة كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، ومحسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

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