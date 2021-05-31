العمل: جهود استثنائية لتشريع قانون لتقاعد العمال

كشفت وزارة العمل، أمس الأحد، عن جهود استثنائية تُبذل للتصويت على قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)،

أن “جهوداً استثنائية تُبذل مع لجنة العمل النيابية لتشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”. وأضاف البيان، أن “هذه الجهود ستؤدي إلى التصويت على القانون الجديد في مجلس النواب وذلك بعد أن تمت قراءته قراءة ثانية أمس الأول”.

وأشار، إلى “سعي الوزارة بالتعاون مع لجنة العمل النيابية للتصويت النهائي على القانون في أقرب فرصة ممكنة”.

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