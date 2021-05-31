الكهرباء تشكو تجاوز بعض المحافظات على حصتها

أفادت وزارة الكهرباء بأن تجاوز بعض الإدارات المحلية على حصتها أدى إلى تراجع ساعات التجهيز للمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح إلى (المدى)، إن “زيارات محافظ واسط مستمرة إلى مقر الوزارة ودوائر التوزيع، وطالب من خلالها بزيادة حصة محافظته”.

وأضاف موسى، أن “الوزارة استجابت للمحافظ نوعاً ما، ورفعت حصة واسط بعد إكمال الوحدات التوليدية في محطة الزبيدية”. وأشار، إلى أن “الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات هي المسؤولة عن تحديد حصة المحافظات من الطاقة وتضم عضويتها المحافظين”. ومضى موسى، إلى أن “بعض الإدارات المحلية للمحافظات تتجاوز على الحصة المخطط لها في الوزارات ما يُسبب بتراجع التجهيز لمحافظات أخرى”.

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