المنتخب العراقي يعلن قائمته المؤهلة لمونديال قطر وكأس أسيا

أعلن السلوفيني ستريشكو كا تانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي، عن قائمة نهائية ضمت 26 لاعبًا استعدادًا لاستكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر وكأس أسيا 2023 في الصين.

واعتمد المدرب في القائمة على اربعة لاعبين محترفين في اندية خارجية وخلت من اللاعبين المغتربين.

ويأمل المنتخب العراقي مواصلة صدارته لترتيب المجموعة الثالثة التي يتقدمها برصيد (11 نقطة) امام نظيره البحريني الثاني بفارق نقطتين، كلاهما من خمس مباريات، والمنتخب الايراني الثالث (6 نقاط من اربع مباريات).

ويواجه العراق منتخب كمبوديا في 7 يونيو/حزيران المقبل في البحرين قبل ملاقاة منتخب هونغ كونغ في 11 منه ثم مواجهته المرتقبة امام ايران في الخامس عشر من الشهر ذاته.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثماني وافضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني الى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال، كما تتأهل مباشرة الى نهائيات كأس آسيا 2023.

وفيما يلي اسماء اللاعبين الذين تم استدعائهم :

حراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل.

خط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد واحمد ابراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان (فانكوفر واينكابس الدوري الاميركي ) وامجد عطوان وضرغام اسماعيل وصفاء هادي (كريليا سوفيتوف الروسي).

خط الوسط: بشار رسن (قطر القطري) محمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وابراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسن علي.

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة وايمن حسين ومحمد داود ومهند علي (السيلية القطري).

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