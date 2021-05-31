بالفيديو..خبير: تركيا تواجه ضغطا سياسيا من الاتحاد الأوروبي وأمريكا ومن…

مصلحتها الدخول بمفاوضات مع اليونان

قال الدكتور عبد اللطيف الدرويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف متروبوليتان، إن تركيا تواجه ضغطا سياسيا كبيرا من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، موضحا أن مصلحة أنقرة الدخول بمفاوضات مع اليونان.

وأضاف أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، في حديثه لقناة”الغد”، أن خلاف أنقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وخسارة حلفاء كثيرة لها أفقدت العديد من الامتيازات خاصة في ظل المعاناة الاقتصادية لها، والدخول في حرب على العملة التركية.

وأشار أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إلى أن من مصلحة تركيا العودة للعلاقات مع اليونان والتهدئة معها، لافتا إلى أن الصراع مع اليونان يثير لأنقرة المشاكل، موضحا أن الاجتماعات اليوم بين تركيا واليونان هي من أجل تسهيل إجراءات الأفراد والاستثمارات، وليس لها علاقة بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

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