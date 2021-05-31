Posted on by

بالفيديو..خبير: تركيا تواجه ضغطا سياسيا من الاتحاد الأوروبي وأمريكا ومن…

 مصلحتها الدخول بمفاوضات مع اليونان

قال الدكتور عبد اللطيف الدرويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة  كارديف متروبوليتان، إن تركيا تواجه ضغطا سياسيا كبيرا من الاتحاد الأوروبي وأمريكا، موضحا أن مصلحة أنقرة الدخول بمفاوضات مع اليونان.

وأضاف أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، في حديثه لقناة”الغد”، أن خلاف أنقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وخسارة حلفاء كثيرة لها أفقدت العديد من الامتيازات خاصة في ظل المعاناة الاقتصادية لها، والدخول في حرب على العملة التركية.

وأشار أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، إلى أن من مصلحة تركيا العودة للعلاقات مع اليونان والتهدئة معها، لافتا إلى أن الصراع مع اليونان يثير لأنقرة المشاكل، موضحا أن الاجتماعات اليوم بين تركيا واليونان هي من أجل تسهيل إجراءات الأفراد والاستثمارات، وليس لها علاقة بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close