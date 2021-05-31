بنزيما: حزين لرحيل زيدان عن ريال مدريد

ظهر الفرنسي كريم بنزيما في مؤتمر صحفي، خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتي تنطلق حزيران/يونيو المقبل.

منتخب فرنسا يتواجد في المجموعة الأخيرة بأمم أوروبا، إلى جانب منتخبات ألمانيا والمجر والبرتغال.

ولكن قبل بداية البطولة، سيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره ويلز، بعد غد الأربعاء، ثم الثلاثاء بعد المُقبل في 8 حزيران/يونيو يواجه منتخب بلغاريا.

بنزيما كان يغيب عن منتخب الديوك الفرنسية، مُنذ أكثر من 5 سنوات، 2015، وذلك بعد ما حدث مع زميله فالبوينا، والذي اتهم مهاجم ريـال مدريد بابتزاز مواطنه بمقطع فيديو جنسي.

وقال بنزيما: “الشعور بالتوتر؟ لا، أنا لست متوترًا، سعيد للغاية لوجودي هُنا، الأمور تسير معي على ما يُرام، التكيف مثالي، وأنا متعجل من أجل المشاركة في أول مباراة”.

وأضاف: “لدينا هُنا مجموعة هائلة من اللاعبين، لا يزالوا نفس اللاعبين الذين حصلوا على كأس العالم، المستوى مرتفع للغاية، أحاول التواصل مع كل اللاعبين، في البداية كنت أتحدث أكثر مع فاران، والأمور تسير بشكل جيد للغاية”.

وواصل: “الأمور سارت معي بشكل جيد، والماضي ليس هاما بالنسبة لي، نركز الآن على المستقبل، أنا أحاول العمل دائمًا، وأعمل بجد حتى أكون مُستعدا عقليًا وجسديًا لعدم الاستسلام، وأنا أشعر بسعادة بالغة للتواجد هُنا”.

كريم بنزيما

وأردف: “بالتأكيد دائمًا هُناك ندم على ما حدث في الماضي، ولكن أنا لا أركز على ما فاتني الآن، أكثر ما يهمني الآن هو التركيز على كرة القدم، وأنا أركز بشكل كامل على كل ما يُمكنني المساهمة به من أجل هذا الفريق”.

وعن مدربه ديدييه ديشامب: “لقد تحدثت معه عن الكثير من الأشياء، وأنا لا أتواجد هُنا للحديث عن هذا الأمر، أهم شيء أننا سأكون قادرًا على اللعب مع منتخب فرنسا”.

وبسؤاله “ألا ترى أنك عدت بفضل ديشامب؟”، أجاب: “أعتقد أنني أخبرتك بالفعل!، هل تريدني أنّ أقولها هُنا؟ حسنًا شكرًا لك ديدييه (يضحك)، لقد أجرينا مُحادثة بالفعل، وأنا سعيد للغاية لوجودي هُنا”.

وعن رحيل مدربه في ريـال مدريد، زين الدين زيدان: “زيزو مدرب رائع، وعلى المستوى الإنساني هو رجل مثالي، لقد كان رائعًا معي وأنا أشعر بخيبة أمل لأنه غادر ريـال مدريد، ولكن الحياة ستستمر”.

وأنهى تصريحاته بتوجيه كلمة لوالدته، قائلًا: “أريد إضافة شيء واحد قبل المُغادرة، عيد ميلاد سعيد يا أمي، أنا أحبك”.

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