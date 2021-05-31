جماعات مسلحة تضع اليد على نهايات المدن ومناطق الرعي فـي المحافظات المحررة

بغداد/ تميم الحسن

في خلفيات المدن تقوم جهات متنفذة بالسيطرة بشكل تدريجي على مناطق الرعي والاراضي الصحراوية، وغالبا ما تقع هذه المناطق تحت سيطرة فصائل مسلحة. واكد نواب وجود “متنفذين” يسيطرون على مئات آلاف من الدونمات من شمال بغداد الى أقصى الجنوب، ووزارة الزراعة أكدت الأخبار ايضا.

ويختلط عمل الفصائل في تلك المناطق بين المهام الامنية والانشطة الاقتصادية التي بدأت تظهر بشكل علني في السنوات الثلاث الماضية، وأبرزها تجارة الاراضي.

يقول مصدر سياسي في الموصل ان الفصائل التي سيطرت في السنة ما قبل الاخيرة من التحرير “تفرض طوقا أمنيا على المناطق الصحراوية والحدودية وتمنع الوصول هناك”.

وقفز الحشد الشعبي الى صورة عمليات التحرير في نينوى 2016، على الرغم من رفض حيدر العبادي، رئيس الحكومة آنذاك دخولها بحسب ما تسرب وقتها. ويضيف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح لـ(المدى) ان “هناك اعمال تسييج وتعديل لبعض الاراضي، لكن حتى الآن لم نعرف سبب ذلك”. وتسيطر الفصائل على مسافات طويلة من الشريط الحدودي المتاخم لسوريا والاردن والسعودية، وبدأت تمارس نشاطا اقتصاديا بعد اشهر قليلة من اعلان النصر على داعش نهاية 2017.

ويتابع المصدر: “اغلب الفصائل تمنع اقامة اي مشروع اقتصادي او زراعي الا بموافقتها، والمستثمر يضطر للخضوع الى شروط الفصيل لأنه بالنهاية هو الموجود على الارض وهو من سيقوم بحماية المشروع”.

إعاقة الاستثمار

وكانت السعودية قد اوشكت العام الماضي على استثمار نحو مليوني دونم في المراعي العراقية قبل ان تنسحب لاسباب وصفتها وزارة الزراعة العراقية بالفنية. لكن قبل الانسحاب بنحو أسبوعين شنت حملة منظمة قادتها فصائل مثل “النجباء” و”عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله”، فضلا عن تحالفي “الفتح” و”دولة القانون”، بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، لرفض مخطط الاستثمار السعودي.

وفي الإطار ذاته وجه عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية عبود العيساوي، اتهامات الى جهات وشخصيات وصفها بالمتنفذة، بالسيطرة، على مساحات شاسعة مخصصة للرعي في البادية.

وذكر العيساوي في تصريحات صحفية إن “هناك مئات الآلاف من الدوانم المخصصة للرعي في الانبار ونينوى والنجف والمثنى والبصرة مستغلة من قبل جهات متنفذة بعقود مزورة، وتقوم هذه الجهات بحجزها بأسيجة وحرثها وبيعها بعقود غير رسمية أو التجاوز عليها”. وأضاف، “أقمنا حملات مع مديريات الزراعة والداخلية وقوات الحدود من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي بدأت تتفاقم نتيجة ضعف المتابعة من قبل الجهات المعنية، إذ وردتنا شكاوى جديدة منذ أيام باستيلاء عدد من الجهات على بادية النجف والسيطرة عليها وتسييج ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دونم ومنع أصحاب الرعي من التجوال فيها”. ونوه العيساوي الى أنه “في العام الماضي تم التحرك من قبلنا واستطعنا منع أي عقد بشأن هذه الأراضي وتعهدت وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها في المحافظات بعدم إعطاء أي عقد وإلغاء العقود إذا وجدت”. بالمقابل نقلت وكالات محلية تصريحات للناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف، قال فيها إن “هناك فعلاً جهات متنفذة تسيطر على آلاف من الدوانم المخصصة للرعي”، دون ان يوضح من تلك الجهات.

هجرة إلى المدن

ومنذ اشهر يتم تقييد تحركات الرعاة في الانبار، رغم حصولهم على موافقات رسمية، وابعادهم من بعض المناطق المخصصة للرعي.

ويقول عماد الدليمي، قائممقام الرطبة لـ(المدى) ان “مهنة الرعي والثروة الحيوانية في الانبار مهددة بالانقراض بسبب منع الرعاة من العمل في مناطق مجازة رسمياً من وزارة الزراعة، وهجرة الرعاة الى المدينة بشكل كبير”.

واكد الدليمي انه يتلقى يوميا عشرات الشكاوى حول الموضوع نفسه، مبينا ان المنع “يتم بحجة تهريب الثروة الحيوانية وهو امر غير مبرر”.

وتشير مصادر في الانبار الى ان “فصائل مسلحة قامت في منتصف نيسان الماضي بشن حملات منظمة على الرعاة في الصحراء”.

واشارت المصادر الى ان “الفصائل جمعت كل مستمسكات الرعاة دون ان توضح السبب وراء ذلك الاجراء”.

وتنظر الجهات الامنية بشكل حذر لرعاة الحيوانات في المناطق النائية، حيث يتواجد “داعش” احيانا في تلك المناطق بأزياء الرعاة. في غضون ذلك قال حسن شبيب، وهو مسؤول محلي سابق في نينوى لـ(المدى)، ان “الجهات المتنفذة في المحافظة تسيطر على كل المفاصل الاقتصادية”.

واضاف شبيب وهو عضو سابق في مجلس محافظة نينوى ان “وجود المتنفذين يعرقل العمل الاداري ويتسبب بتلكؤ اغلب المشاريع”، واصفا الاعمال والانشطة التجارية والاقتصادية في المحافظة بوجود هذه الجماعات بـ”غير الحرة”.

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