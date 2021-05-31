راموس يقرر الرحيل عن ريال مدريد والانتقال لنادِ أوروبي

استقر سيرجيو راموس قائد ريـال مدريد الإسباني على قرار الرحيل عن صفوف النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس مع ريـال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق مع النادي لتجديد عقده.

وتفيد إذاعة “كوبي” الإسبانية، أن راموس قرر ترك ريـال مدريد في نهاية حزيران/يونيو المقبل، تزامنًا مع نهاية عقده.

وأشارت إلى أن راموس أخبر ريـال مدريد أنه لا يقبل عرض التجديد لمدة عام أو عامين، وأبلغ النادي بأن مستقبله سيكون في نادٍ أوروبي آخر.

وأكدت الإذاعة أن ريـال مدريد لن يقدم عرض تجديد آخر، وراموس قد ودّع النادي بالفعل.

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