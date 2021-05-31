رسالة من شيرين عبدالوهاب إلى إليسا!

امتدحت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب أداء الفنانة اللبنانية إليسا لإحدى أغنياتها عبر لقاء لها في برنامج “أغلى من حياتي” على قناة “أم بي سي 1”.

وقالت عبدالوهاب في تغريدة عبر “تويتر”: “‏حبيبتي إليسا، غناؤك “مشاعر” بكل هذه الأحاسيس الصادقة أكّد لي أنك تحبّين الفن وتقدرينه كثيراً”.

وغنّت إليسا على المسرح خلال اللقاء أغنية مشاعر للمطربة المصرية، حيث استدعتها إلى الذاكرة، عندما تحدثت عن لحظات مؤلمة في حياتها، مثل معاناتها المرض، فقالت: “كنت في السيارة أنا وعم بسمعها وشيرين ملكة الإحساس مثلي بتوصلك الاغنية وبتفوت ع نص قلبك”.

يذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي تغني فيها إليسا هذه الأغنية، حيث سبق لها تقديمها أكثر من مرة، وهي من ألحان محمد رحيم وكلمات أحمد مرزوق، وتم تقديمها عام 2013، كتتر مسلسل أغنية “حكاية حياة” الذي قام ببطولته كل من غادة عبد الرازق وأحمد زاهر وخالد سليم وروجينا وإخراج محمد سامي.

وترتبط الفنانتان بعلاقة جيدة، ودائماً تتبادلان الدعم والمديح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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