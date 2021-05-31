رونالدو لـ بيرلو بعد رحيله عن يوفنتوس: شرف لي أن تكون مدربي

ودع الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مُهاجم فريق يوفنتوس، مدربه الإيطالي، أندريا بيرلو، بعد إقالته من صفوف السيدة العجوز.

يوفنتوس قرر إقالة بيرلو، أول أمس الجمعة، بعد فشل التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وأعاد ماسيميليانو أليغري بدلًا منه.

وكتب رونالدو عبر يومياته في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “شكرًا لك مايسترو”.

وأضف: “لقد كان من الشرف لي أنّ تكون مدربي”.

رونالدو كذلك بدوره، من المرجح أنّ يُغادر يوفنتوس، حيث ارتبط البرتغالي بإمكانية الرحيل، وزعمت تقارير صحفية أنه يريد العودة إلى مانشستر يونايتد في الصيف .

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