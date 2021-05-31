سياسي “مرتبط باعتقال مصلح”.. نائب يكشف عن مخطط امريكي لاعادة الدواعش من سوريا



اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الامير الدبي، الاثنين، وجود مخطط امريكي لإعادة العناصر الداعشية الى العراق بالتزامن مع اعتقال قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، مبينا ان مشاركة قوة امريكية في اعتقال مصلح وصمة عار على الحكومة.

وقال الدبي في تصريح ان “السرية التامة في عمليات نقل العناصر الداعشية من سوريا باتجاه العراق يثير اكثر من الف علامة استفهام واستغراب ابرزها ما جدوى تلك العملية ولماذا التكتم حولها ومن تفاوض مع الجانب الاميركي والكردي على نقلهم وغيرها”.

واضاف ان ” قوات الحشد على الحدود السورية العراقية مستهدفة بشكل مستمر من قبل الجانب الاميركي لافراغ الحدود من التواجد الامني العراقي واعادة الناشط الداعشي فيها وان اعتقال مصلح هو جزء من المخطط الاميركي”.

واوضح الدبي، ان “مصلح يعد من ابرز قادة القوات المسلحة كيف يمكن للقائد العام للقوات مصطفى الكاظمي بالاستعانة بقوات اميركية لاعتقال احد قادته الامنيين؟”، مبينا ان “تلك الخطوة تعد وصمة عار بحق حكومة الكاظمي”.

وكانت عضو مجلس النواب السابق فيان دخيل قد حذرت في وقت سابق من قيام تنظيم “ داعش” الاجرامي بالهجوم على مخيم الجدعة بمحافظة نينوى لتحرير عوائل الدواعش الذين قدموا من مخيم الهول، مؤكدة وجود “دواعش” في مخيم الهول.انتهى/ 25د

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