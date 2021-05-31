صحيفة أمريكية تكشف كواليس الاتصالات في واشنطن عقب الهجوم على مطار أربيل بطائرة مسيرة

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية كواليس الاتصالات التي جرت بين وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) والبيت الابيض من اجل الرد على هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة للتحالف قرب مطار أربيل الدولي في ابريل/ نيسان الماضي .

ونقلت الصحيفة ، عن مسؤولين عسكريين قولهم أن المنظومة الدفاعية الامريكية في القاعدة كانت تراقب الطائرة المسيرة قبل أن تقترب بمسافة عشرة أميال من المطار، لكنها اختفت لاحقا من الرادارات من خلال تغيير مسار التحليق.

وأفاد مسؤول آخر من التحالف الدولي للصحيفة ، بالعثور على أجزاء من حطام الطائرة التي نفذت الغارة، ورجحت التحاليل الأولية أنها إيرانية الصنع.

واكد دبلوماسيون غربيون للصحيفة ، أن مشاورات دامت ليلة أعقبت تلك الغارة لتحديد كيفية الرد عليها حيث دعا بعض المسؤولين الأمريكيين منهم منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بريت ماكغورك إلى النظر في إمكانية اتخاذ خطوات عسكرية لكن إدارة الرئيس جو بايدن قررت في نهاية المطاف الامتناع عن اللجوء إلى هذا الخيار .

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الآخر بطائرة مسيرة والذي استهدف في مايو/أيار قاعدة عين الأسد استدعى مخاوف مماثلة لدى قيادات التحالف بخصوص تغيير الفصائل الموالية لإيران أساليبها التكتيكية .

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