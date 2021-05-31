مظاهرة جماهيرية حاشدة في مدينة هارلم الهولندية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

بدعوة من مؤسسات هولندية والتجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا ومشاركة حزب Bij1 العضو في البرلمان الهولندي الذي قدم مذكرة لادانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأحزاب هولندية أخرى

نظمت وقفة جماهيرية حاشدة في سنتروم مدينة هارلم بمشاركة عددا واسعا من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنين هولنديين وأجانب رفع المشاركون الاعلام الفلسطينية واليافطات المطالبة بالحرية لفلسطين والمنددة بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

كما تم وضع شواهد قبور رمزية للشهداء الأطفال الذين سقطو نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 11 يوما من العمليات العسكرية الإجرامية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي مما أدى إلى مئات الشهداء والجرحى وتدمير آلاف الوحدات السكنية والأبراج بالتزامن مع استهداف الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة واستمرار الاعتداءات على العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح وحي وسلوان في مدينة القدس المحتلة في محاولة لارتكاب نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني

واكد المشاركون على وقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني مطالبين المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط