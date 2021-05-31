معهد التطوير القضائي ينظم ورشة تنسيقية بين لجان التعويض المركزية و…

اللجان الفرعية في المحافظات المحررة

بغداد / إعلام القضاء

نظم معهد التطوير القضائي يوم الاحد الموافق 30 /5 /2021 ورشة تنسيقية بين لجان التعويض المركزية واللجان الفرعية في المحافظات المحررة.

وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “معهد التطوير القضائي نظم ورشة تنسيقية بين لجان التعويض المركزية واللجان الفرعية في المحافظات المحررة شهدت حضور عدد من السادة القضاة كممثلين عن محاكم استئناف المحافظات المحررة من عصابات داعش الارهابية وكذلك عضو مفوضية حقوق الإنسان السيد فاضل الغراوي”.

واضاف المراسل أن “الورشة شهدت عرض ما تم انجازه بالفترة السابقة من قبل برنامج العدالة في متناول الجميع اضافة الى تقديم رؤية اللجنة المركزية حول عمل لجان التعويض بالفترة القادمة واختتمت بعرض التوصيات التي أسفرت عن إقامة ورش اخرى تتعلق بذات الشأن، اضافة الى بذل المساعي الرامية لاكمال متطلبات التنسيق بين اللجان الفرعية والمركزية واستمرارها بما يخدم المواطنين والتأكيد على تسهيل الاجراءات الخاصة بمعاملات التعويضات وانصاف الضحايا”.

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