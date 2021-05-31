من هنا وهناك (متظاهري تشرين اكتشفوا الحقائق )

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم : علي محسن التميمي

ردا على مقال يحيى الكبيسي لتصفية الشيعة كافة وايران

” لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ” , ” وتلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين”, ” لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله”, ” الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها”.

قال ص ( ليس منا من دعا الى عصبية) ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم اقصاهم وهم يد على من سواهم), ( المسلم من سلم الناس من لسانه ويده……) وقال ص ( من أذى ذميا فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ) , ( من أذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه). يايحيى الكبيسي فكيف بالذي مسلما شيعيا متمسكا باهل البيت كما اوصى القران ؟؟ وكيف بالذي يريد تحريض ( الحكام العربان والمغرب وحكام الدول الاسلامية على الشيعة والعراق , لا اعلم هل انت تحمل جنسية العراق ؟ او غيرها؟ اليس هذه جريمة تصفية عرقية هتلرية نازية ؟ اين حكومة ( يام العيون السود) ؟ . ياكبيسي القران يقول ” ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا , ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا “. لم يعين الله عز وجل النفس هل هي نفس مسلم ام كتابي ام مشرك؟ حرم الله قتل اي نفس بدون حق او فساد في الارض , وكيف بالذي يريد قتل 400 مليون مسلم شيعي يرفع الاذان ويقرأ القران بمئات الالاف من جوامعهم وحسينياتهم في العالم ؟ وخاصة من شعبه؟ ياناكر الجميل, اليست المرجعية الشيعية اصدرت الفتوى؟ اليس الشيعة اول من لبى النداء؟ الم يحرروا ارضك وعرضك واستشهد وعوق مئات الالاف منهم ؟( اتق شر من احسنت اليه), هذا سوء العاقبة. لعن الله من عرقل انشاء الاقاليم .

1- كتب د. يحيى الكبيسي ( ايران الخطر الاكبر على امريكا واسرائيل والغرب والعرب والمسلمين ) . المقال مليء بالسموم والقاذورات النتنة المنتنة والحقد الاعمى والتعصب اللامحدود والتحريض الطائفي لابادة جماعية للشيعة انها الاموية القذرة بلباس جديد ولكن سقطت دولتهم بعد 71 سنة من قتل الحسين ع واله واصحابه سقطت دولة الامويين اسقطتها دماء الحسين ولم توجد لها دولة منافسة , وسقط العباسيون والعثمانيون وترك الانكليز العراق وتركو عملائهم , واسقطعت امريكا عميلها الذي خدمها 35 سنة وحزبه وخرج المحتل من العراق ولكن ترك جوكرات وطابورا خامسا والماجدات وابناء الماجدات خاصة في المناطق الغربية اضافة للوسط والجنوب.

2- نسال الكبيسي لقد قصف مجرمك والهك صدام اضرحة الائمة المعصومين ع بدبابات كتب عليها ( لاشيعة بعد اليوم) وقتل اللائذين بها وباسلحة ثقيلة اشتريت من اموال نفط الشيعة بالبصرة والعمارة والكوت والناصرية , فهل قضى عليهم؟

3- يقول البروفسور!!!! ( لا ادري اي الجامعات منحته شهادتها ) ؟ ( وغزة مدينة صغيرة محاصرة منذ عقود وهي بالغالب من اهلنا واعني الطائفة السنية والتي بالفطرة والوراثة والبيئة حاقدة على الشيعة والتشييع وايران , ولعل الدليل والبرهان هوالعشرات من الاستشهاديين الذين فجروا اجسامهم في العراق وسوريا هم من سكان فلسطين وغزة … نعم هذه الحقيقة الشعب الفلسطيني السني القح هو مثل باقي الشعوب العربية والاسلامية يمقت الشيعة والتشيع ويعتبر اسرائيل وامريكا حلفاء واصدقاء ), نساله هل عملت احصائية علمية ووجدت الطائفة السنية هي بالفطرة والوراثة حاقدة على الشيعة والتشيع ؟ هل الحقد على الشيعة والتشيع ينتقل عن طريق الفطرة والوراثة؟ نقول له ان التشيع ولد بولادة الاسلام منذ اعلان النبي ص دعوته وعمل وليمة لعشيرته واعلن لهم انه نبي مرسل وسألهم :

( ايكم يبايعني على ان يكون اخي وثقتي وخليفتي من بعدي ؟ وبايعه علي ع 3 مرات, وقال ص : (انت اخي وثقتي وخليفتي من بعدي). راجع كتب السيرة. الرسول ص يقول : ( يولد الانسان على الفطرة وابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يسلمانه ) فالحقد على مذهب اسلامي معتبر اعتنقه مئات الالاف من العباقرة والعلماء والمفكرين والفلاسفة. ينتقل على طريق الفطرة والوراثة ؟ والقران يقول : ” والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة “.

كنت مدرسا بالمغرب والجزائر وكان بعض الاميين من المغاربة يجهلون الشيعة , وبعد سقوط الشاه ومجيئه للمغرب وفتح سفارة فلسطينية بطهران بدأ المغاربة المضللون بأدعاء الحسن الثاني انه امير المؤمنين وحامي حمى المله والدين. وبدأت الصحوه وقامت تظاهرات بكل المدن المغربية بصورة شبه دائمية الا انها غير منظمه وقمعت بقسوة .

اما في الجزائر فدخلتها بسيارتي اول مرة عام 1980 واصبت بالذهول , وجدت بكل مدينة مررت بها وبكل مطعم ومقهى ومجطة بنزين صور المرحوم هواري بو مدين والامام الخميني الراحل مؤسس الجمهورية الاسلامية معلقة على الجدران. , وفي ثاني زيارة للجزائر 1984 وجدت صور الامام قدس سره قد رفعت وابقوا صورة الشاذلي الا رجل بقال في مدينة المحمدية بقي محتفظا بها جاءه رجال الامن ورفض رفعها , قال لهم تزعمون انكم مع الفلسطينيين والامام كذلك ! فلماذا هذا النفاق ؟

طبعا , ان المرحوم بومدين الوطني المخلص الغيور والنزيه مات مسموما وجيء بالشاذلي المعروف….

نقول لك :

ومالي الا ال احمد شيعة ومالي الا مذهب الحق مذهب

بأي كتاب وبأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسب

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