وفاة الممثل الذي اشتهر بدور “طرزان” وزوجته في حادث مأساوي

لقيَ الممثل الأميركي جو لارا (58 عاماً)، الذي اشتهر بأداء شخصية طرزان، حتفه يوم السبت، في حادث تحطم طائرة في بحيرة بالقرب من بلدة سميرنا بولاية تينيسي الأميركية.

وفي التّفاصيل، فأفادت السّلطات الأميركية أنّ سبعة أشخاص كانوا على متن الطّائرة وقد لقوا حتفهم في حادث التحطّم من بينهم الممثل جو لارا وزوجته جوين شامبلن لارا.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن الطائرة الصغيرة وهي من طراز “سيسنا سي 501″، تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي بعد إقلاعها عند الساعة 11 صباحًا يوم السبت، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

ويُشار إلى أنّ جو لارا ظهر لأوّل مرّة بدور طرزان في الفيلم التلفزيوني عام 1989 “طرزان في مانهاتن”، وقام لاحقاً بتأدية دور البطولة في المسلسل التلفزيوني “طرزان: المغامرات الملحمية” الذي استمر من سنة 1996 حتّى 1997.

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