اخلاء مقر قناة التغيير في بغداد على خلفية تلقي مديرها تهديدات بقتل العاملين فيها

أمر مدير قناة التغيير أكرم زنكنة بإخلاء مكتب القناة في بغداد بعد تلقيه رسائل تهديد بقتله وجميع العاملين فيها.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من الزملاء العاملين في القناة عن اخلاء المقر الكائن في شارع الزيتون بمدينة المنصور من العاملين فيه، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك من برنامج الزميل نجم الربيعي، يظهر فيه وهو ينتقد احدى الفصائل المسلحة.

وأضاف الزملاء أن مدير القناة أكرم تلقى التهديدات المباشرة بقتله ونجله والعاملين في القناة، عبر رسائل نصيه وصلته على جواله الخاص.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تتمنى السلامة لجميع العاملين في قناة التغيير، فانها تعد التهديد انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

وترفض الجمعية تكرار حالات التهديد والوعيد التي يتعرض لها الصحفيين ومحاولات خنق حرية العمل الصحفي والاعلامي، بذرائع واهية.

كما وتطالب الجمعية رئيس الوزراء كأعلى سلطة في البلاد الى توفير الحماية اللازمة لجميع العاملين في وسائل الإعلام والإسراع في الايفاء بوعوده التي قطعها لايقاف كل أشكال التهديد والوعيد وتقويض حرية التعبير والعمل الصحفي.

وتؤكد الجمعية أن استمرار الافلات من العقاب هو أبرز أسباب تكرار هذه الحالات، وتواصل صناعة الرعب والخوف في نفوس الصحفيين.

وتحمل الجمعية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مسؤولية السلامة الكاملة لحياة المقدم نجم الربيعي، وجميع العاملين في القناة.

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