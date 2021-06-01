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العراق يستورد منتجات غذائية وزراعية من ايران بـ 11 مليار دولار

أعلن وزير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية عن تصدير منتجات زراعية وغذائية للعراق بقيمة 11 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

وأوضح فرزاد بيلتن في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن “المنتجات الغذائية والزراعية شكلت نحو 30 بالمئة من صادرات ايران للعراق في السنوات الخمس المنتهية 20 مارس/آذار 2021، وشملت انواع الفواكه والمنتجات اللبنية والحلويات والشوكولاتة والمخبوزات والمكسرات والزهور و الاعشاب الطبية والى ما ذلك”.

وأكد بيلتن أن “الفواكه والخضروات الطازجة والطماطم والتفاح والبطيخ والبطاطا والبصل والكيوي والخيار من أهم المنتجات التصديرية للعراق في تلك الفترة”.

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