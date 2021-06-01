الكهرباء تعد برفع إنتاج الطاقة من 17 إلى 22 ألف ميغاواط

أعلنت وزارة الكهرباء عن رفع إنتاج الطاقة الكهربائية من 17 ألف ميغاواط الى 22 ألفاً في حزيران المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن “مسلسل استهداف البنى التحتية لمنظومة الطاقة الكهربائية مستمر”، كاشفا عن “استهداف خط ميرساد- ديالى (أمس الاثنين) الناقل للطاقة الكهربائية بواقع 400 كي في”.

استهداف هذا الخط أدى الى “تحديد الاحمال للمنظومة الكهربائية وفقدانها ما يقارب 480 ميغاواط، إذ أثرت بشكل كبير على محافظة ديالى”، حسب موسى.

ويهدف استهداف البنى التحتية للطاقة الكهربائية، حسب موسى الى “أذية المواطنين، كون الكهرباء موردا حيويا لادامة الحياة اليومية للمواطنين وعلى تماس مباشر معهم”.

وزارة الكهرباء ناشدت على لسان متحدثها الرسمي “جميع القطاعات الأمنية الماسكة للارض، وقيادات العمليات، ووزارتي الداخلية والدفاع لتأمين البنى التحتية للكهرباء”، مطالبا بـ”نصب كاميرات حرارية” بالقرب من هذه الابراج، لتلافي هذه الاستهدافات.

وقال احمد موسى إن استهداف ابراج الطاقة “يتكفل بعزل المناطق عن بعضها البعض، ويحدد احمال المحافظات المعنية ويؤثر على منظومة الطاقة الكهربائية بشكل كامل”، عازيا سبب ذلك الى أن “خطوط الكهرباء مربوطة مع بعضها، واستهدافها يحدد احمال المنظومة ويؤدي الى تراجعها”.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة أن “الانتاج المستهدف للطاقة الكهربائية في العراق هو 22 ألف ميغاواط، والانتاج الآن هو 17 الف ميغواط”، مضيفا أنه ريثما تستقر اطلاقات الغاز المورد من ايران لمحطات الانتاج “سنصل الى سقف 22 الف ميغاواط مطلع حزيران المقبل”.

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