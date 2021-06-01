بيان صحفي صادر عن اللجنة الاعلامية للجبهة الوطنية المدنية – موج‎‎‎‎‎‎‎‎

بيان صحفي

بات واضحاً ان الوضع السياسي المقلق وغير المستقرالذي يعيشه أبناء شعبنا العراقي من تصعيد مستمر تجاه الناشطين والمتظاهرين السلميين والتجاوز على سيادة الدولة والنشاط الارهابي الذي يستهدف أبناءنا من القوات الأمنية، تواصل الجبهة الجبهة الوطنية المدنية (موج) فعالياتها المختلفة والمستمرة على أكثر من صعيد للنظر في كل ماهو ممكن من أجل تعديل مسار العملية السياسية، حيث انبثق عن هذه الاجتماعات تكليف السيد هاني ادريس أميناً عاماً للجبهة لما يتمتع به من قدرات قيادية وشخصية مناضلة مشهود لها بالوطنية والنزاهة والاخلاص، ومما يضاف لأداء وجهد الجبهة جرى تكليف قيادة عامة للجبهة الوطنية المدنية من شخصيات ذات تأريخ مشهود له بالوطنية والكفاءة والنزاهة تمثل كافة أطياف مجتمعنا العراقي ومن جميع محافظات العراق .

وفي الوقت الذي نواصل فيه جهودنا للعمل من أجل عراق ديمقراطي مبني على أسس المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون، وإجراء الحوارات لعدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية الوطنية التي ترى في الجبهة صدق مشروعها الوطني، فما زالت الجبهة تعلن عن موقفها الواضح من المشاركة المشروطة في الانتخابات وسوف يتحدد موقفها من المشاركة او عدمه بما يتوفر من بيئة انتخابية ملائمة بحدها المعقول والمقبول .

الجبهة الوطنية المدنية (موج)

31 آيار2021

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