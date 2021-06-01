Posted on by

حيل بكم أيها اليانكيون الأوغاد

بقلم مهدي قاسم

يسرّني ــ  لحد الشماتة ــ  أن أقرأ  بين فترة و أخرى ،  كيف يشكو اليانكيون الأوغاد من تعرض قواعدهم و معسكراتهم في العراق إلى ضربات صاروخية من قبل المليشيات الإيرانية الناشطة في العراق ، بالطبع ليس حبا بهذه الميليشيات التي أبغضها لحد اللعنة ، إنما نكاية بالأمريكيين  تحديدا ..

إذ لولا إن الساسة  والمسؤولين الأمريكيين المتنفذين  الذين خططوا وقرروا غزو العراق آنذاك وتسليم السلطة ــ فيما بعد ــ لأتباع النظام الإيراني ، لما وُجدت هذه الميليشيات البلطجية أو تكوّنت على أرض العراق بسرعة وكثافة فطر في الغابة..

فهؤلاء الساسة والمسؤولين الأمريكيين تصوروا ، عندما قرروا تسليم السلطة والحكم لأتباع وأنصار النظام الإيراني  القادمين من إيران ،  بعد سقوط النظام العراقي مباشرة ، بأن هؤلاء الأتباع والأنصار التخادميين سيكتفون ــ حسب التخطيط الأمريكي  المنتظر ـ من وراء الغزو ــ سيكتفون  بتدمير أركان الدولة العراقية  من مرافق ومؤسسات و  بنى تحتية  ، وضرب وتعطيل  المؤسسات الخدمية و قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم وسحق الفنون ، ونهب متواصل  للمال العام ،  تمهيدا لإسقاط ما تبقى من هيبة الدولة إسقاطا كاملا ، بل  الاستخفاف بها من خلال  استعراض للقوة مع  استهتار أخذ طابعا مافياويا وقحا ، دون أن يدركوا أو يعلموا ــ أي الأمريكان ــ أن هذه الميليشيات  ستنمو  و تكبر  ، و يتضخم  حجمها وشهيتها وقوتها وغرورها السلطوي كثعبان غدار ، لتكون هي القوة المتسلطة و الضاربة فوق الدولة ،  و ما من أحد آخر في العالم تخضع أو تستجيب لأوامره وتوجيهاته  المباشرة والمحددة غير ولي أمرها وسيدها الأعظم إلا وهو النظام الإيراني ..

و من يدري ؟…

ربما إن  بعضا من هؤلاء  الساسة اليانكيين لا زالوا يعتقدون بأن  التضحيات الأمريكية أو  بالأحرى الثمن الذي  دفعوه و  يدفعونه حتى الآن في العراق من ضرب معسكراتهم وقواعدهم بالصواريخ وما ينتج عن ذلك  من حدوث بعض ” خسائر ” من قتلى و جرحى ،  فإن هذا الثمن قد يساوي ثمن خطة تدمير العراق المخططة من قبلهم سلفا ، و التي جرت و تجري على قدم وساق على أيدي هذه الميليشيات المستذئبة والمسعورة ..

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close