فؤاد عبد الواحد: البوم “حلم ولا علم” أول تعاون مع الموسيقار طلال

خبر صحفي – 31 مايو 2021:

تحت عنوان “حلم ولا علم” طرح الفنان فؤاد عبد الواحد أول تعاوناته مع الحان الموسيقار د. طلال، متضمناً أربع أغنيات تنوعت بها الأشكال الموسيقية وأفكار الكلمات، وتم طرحها وعرضها عبر قناة روتانا في “اليوتيوب”، من بينها فيديو كليب لأغنية “حلم ولا علم” الذي صورها مع المخرج ياسر الياسري، وهي من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع زيد نديم.

وحملت الأغنيات الثلاث التي تضمنها الألبوم عناوين “إرحم مشاعرنا” من كلمات الشاعر طارش قطـن، وأغنية “قلبي معك” من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع “سيروس”، وأغنية “غـن” كلمات الشاعر فهد عافت وتوزيع زيد نديم، وجاء مكس وماسترينغ جميع أغنيات مع م. جاسم محمد، وتحت إشراف ومتابعة خالد بو منذر.

وأكد فؤاد سعادته بهذا التعاون الذي يجمعه لأول مرة مع الموسيقار د. طلال وقال: “تشرفت أن أتعاون مع الموسيقار طلال لأول مرة عبر أربعة أعمال متنوعة، وقد قدمنا بها جهداً كبيراً من أجل إظهارها بهذا الشكل الذي طُرح أمام الجمهور من تنفيذ وتسجيل وتصوير، وقد اخترنا أربع ألوان وأشكال موسيقية، وسنقوم بتصوير معظم الأغنيات الى جانب أغنية “حلم ولا علم”.

وصوّر فؤاد عبد الواحد أغنية “حلم ولا علم” في دبي ضمن أجواء صحراوية ومواقع تراثية مع المخرج ياسر الياسري، على مدار يومين عمل، وقدم بها استعراضات متنوعة من تراث ولبس المملكة العربية السعودية، أبدع الياسري في الإخراج وطريقة التصوير التي صورها وأدارها سمير كرم، وقام بعملية الإدارة الإعلامية الإعلامي مراد النتشة.

هذا وسيقدم فؤاد خلال الفترة المقبلة أغنيتين بطريقة الفيديو كليب من ضمن أغنيات الألبوم.

الصور المرفقة من كواليس كليب “حلم ولا علم”

مرفق رابط أغنية “حلم ولا علم” في اليوتيوب:

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مــراد النتشـــة

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