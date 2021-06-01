هذه مدته.. برنامج تأهيلي لعوائل مخيم الهول العائدين الى العراق

اكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي، الإثنين، أن عوائل مخيم الهول سيخضون لبرنامج تأهيلي مدته 3 اشهر قبل عودتهم الى مناطقهم الاصلية.

وقال العزاوي في حديث إن ” وزارة الهجرة وبالتنسيق مع مستشارية الامن القومي والوكالات الدولية ومنها منظمة الهجرة الدولية أعادت 94 عائلة من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة غرب الموصل”، لافتا الى أن “إجمالي عدد أفراد الأسر يصل الى 307 من بينهم أطفال ونساء”.

وأضاف العزاوي أن “إعادة عوائل مخيم الهول من العراقيين يُعمل عليه منذ سنتين فعلياً، وهناك متابعة لمفوضية حقوق الانسان مع وزارة الهجرة ومستشارية الأمن القومي للضمانات التي أطلقتها تلك الجهات من ناحية إخضاع العوائل لبرنامج تأهيلي نفسي ومجتمعي لمدة 3 أشهر في مخيم الجدعة قبل أن يتم توزيعهم على المناطق الأصلية التي نزوحوا منها قبل أحداث حزيران 2014 من أجل الاندماج”.

وأشار الى ان “المفوضية تركز في عملها على أطر متعددة وهي الجانب الإنساني كون تلك العوائل هم عراقيون ومن حقهم العودة، ويجب تدقيق ملفهم الأمني وبيان رغبتهم بالعودة الى مناطقهم والاندماج بالمجتمع والسعي للحفاظ على الاستقرار الامني في محافظاتهم المحررة”.

وأكمل: “لذا نعول على وزارة الهجرة ومستشارية الأمن القومي فعليا في تطبيق برامج التأهيل حتى يعود أفراد تلك الأسر صالحين للاندماج مرة أخرى في مجتمعاتهم”.