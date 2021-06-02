المعهد القضائي ينظم محاضرات للسادة القضاة تختص بقواعد اللغة العربية

بغداد / إعلام القضاء

نظم المعهد القضائي محاضرات تخصصية للسادة القضاة واعضاء الادعاء العام من رئاسات الاستئناف كافة لقواعد اللغة العربية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المحاضرات التخصصية لقواعد اللغة العربية حاضر فيها الدكتور حسن زهراو للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام والتي شملت محاكم الاستنئاف كافة، لافتا إلى أن “المحاضرات ستستمر اسبوعيا وبواقع خمسة عشر مرشحا”.

وأضاف أن “العدد الكلي للمرشحين من قضاة وأعضاء ادعاء عام من رئاسات استئناف بغداد والمحافظات بلغ 461 مرشحا تم تقسيمهم على وجبات أسبوعية ستستمر حتى نهاية العام الجاري 2021 “.

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