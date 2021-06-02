المنظمات الارهابيه التي تدعمها ايران  !!! 

لماذا ياايران تدعمين الارهاب في البحرين وسوريا واليمن والعراق ومصر وفلسطين وليبيا ؟ لماذا رجال دينكم يفتون بخمسة ألاف فتوه كلها تدعو الى القتل والذبح والتكفير ؟ وبسبب تلك الفتاوى قام 21 أيراني بتفجير برج التجاره العالمي في نيويورك !! لماذا أنتم أصدقاء أسرائيل والصهيونيه وخطابكم وسياستكم تتناغم مع سياسة نتنياهو ؟ لماذا تعادون أهل غزه وتقصفوهم بطائراتكم ، ماسر عداوتكم مع أهالي الجنوب اللبناني ؟ لماذا قضيتم على الشرعيه في اليمن وساعدتم الانقلابيون الحوثيين ؟ لماذا تدعمون الصفويين في العراق ؟ لماذا تعادون المملكه العظمى وشعبها المستورد في البحرين وتؤيدون الارهابيين السكان الاصليين للبحرين ، لماذا غزوتم البحرين بحرسكم الثوري ؟ هل أنتم عرب كي تأخذكم الغيره وتدافعون عن مقام ( السيده زينب بنت علي أبن ابي طالب ) بنت العروبه ، وبنت النبي العربي ، وبنت الخليفه العربي ، فهل أنتم عرب ؟ لماذا تدعمون المليشيات المجوسيه التي يقودها هادي العامري ، والشيخ قيس الخزعلي ، والمجاهد أبو مهدي المهندس ؟ لماذا تدافعون عن فلسطين وشعبها منذ اربعة عقود وأنتم لستم بعرب ؟ لماذا تقفون مع كل القضايا العربيه وتساندونها في كل المحافل الدوليه ؟ عجيب أمر الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لاتوجد منظمه ارهابيه في العالم لم تدعمها وتؤيدها وتحتضنها ، عشرات المحطات الفضائيه وبكافة اللغات تعمل ليل نهار وبدعم من ايران وكلكم تعرفون أن ، الجزيره ، والعربيه ، والحدث ، وسكاي نيوز ، وصفا ، والشرقيه ، ومئات المحطات كلها مدعومه أيرانيا ، منذ عدة أسابيع أتابع بأهتمام أصداء كلمة رئيس الوزراء الاسرائيلي في الكونكرس الامريكي عبر الشاشه التي فشلت فشلا ذريعا نتيجه لتفهم أغلب أعضاء الكونكرس لمسعى النتن في أن يورط الولايات المتحده الامريكيه في حرب بالنيابه عنها مع أيران ، حيث تم مقاطعة الاستماع الى الكلمه من قبل الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين ، الغريب في ألامر أن جميع المحطات الاعرابيه وحشد كبير من البعثيين الخونه الانجاس يؤيدون ( نتنياهو ) في مسعاه لضرب ايران ، ومن خلال نظره سريعه يمكننا أن نلاحظ الصحف والفضائيات والاذاعات وخطباء الجمعه الانجاس في جوامع الرده كلهم متفقون على أن ايران هي أخطر عليهم من اي عدو أخر ، شكرا للسعوديه التي ارسلت لنا رئيس الحرس الوطني السعودي لكي يقود المعارك ضد داعش في تكريت والموصل المقاتل البطل قاسم سليماني ال الشيخ ، شكرا لتركيا التي تقوم مقاتلاتها بدك حصون داعش في الموصل وتكريت ، شكرا لدولة الامارات العظمى على تهييجها للشارع العربي والاسلامي ضد العراق وايران ، شكرا لملك البحرين على جهوده في محاربة الارهاب ، وعتبنا كبير على السيد حسن نصر الله لكونه يحارب القاعده والدواعش وإسرائيل في جنوب لبنان والعراق وسوريا لماذا ياسيد حسن ؟ وكذلك عتبنا كبير على السيد عبد الملك الحوثي لكونه قام بتأديب القاعده وأخواتها في اليمن وازاح عن صدر اليمنيين الرئيس ( المخنث ) عبد رفه مهزوم ، العجيب في الامر أن الاعاجم أخذتهم الغيره على ( نساء البعثيين ) في العراق ، والعرب يصرحون بأن العراق محتل من قبل قاسم سليماني ، الاعاجم حمو مرقد السيده زينب والعرب يحاولون جاهدين لتدميره ، الاعاجم أعلنوا وقوفهم مع العراق بكل قوه والعرب ينزلون السلاح والمؤن للدواعش ، لماذا ياايران تدافعون عن المدن العراقية في الموصل والانبار وتكريت ؟ شكرا لكم نحن لانحتاجكم سيقوم الابطال شيوخ الفنادق والملاهي والحانات الليليه بتحرير تلك المدن ، شكرا ايران نحن لدينا حفيد قائد ثورة العشرين حيث يتوعد المحتلين الفرس بالموت الزؤام وهو في جحره ، شكرا أيران هل تعلمون ان ظافر العاني يزحف على المناطق الغربية بجيش أوله في تكريت ونهايته في البرلمان لكي ينقذ تلك المناطق ، عودوا أيها الايرانيون الى دياركم بارك الله فيكم ، نحن لانحتاجكم فقد أتفق القائد العام للقوات المسلحة العراقيه الاستاذ مصطفى الكاظمي مع الأشقاء العرب على طردكم من العراق فهربوا بجلدكم فالعرب قادمون ، وصيتي لكم يا أيران أن تكفوا أيديكم عن مساعدة الارهابيين !! وتعلموا الشجاعة وسماحة الاسلام من ال سعود ….

جبر شلال الجبوري

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