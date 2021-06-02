بالتعاون مع مؤسسة نبض للإغاثة والتنمية وكالة التعاون الدولي الكورية ( كويكا ) توزع (200) صندوقا

من المواد الغذائية على العوائل الفقيرة و المتعففة

قامت وكالة التعاون الدولي الكورية في العراق ( كويكا ) وبالتعاون مع مؤسسة نبض للإغاثة والتنمية بتوزيع عدد من الصناديق التي تضم مواد غذائية مختلفة ، والتي تأتي ضمن نشاطاتها في مساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة للعام الحالي 2021. وقالت وكالة (كويكا ) الكورية في بيان لها : انه جرى توزيع (200) صندوقا من المواد الغذائية مختلفة الانواع على العوائل الفقيرة والمتعففة لمساعدة الايتام والارامل وشرائح المجتمع الاخرى في محافظة بغداد ، مشيرة الى ان الصندوق الواحد يضم الأصناف الغذائية الأساسية مثل الرز ، الدقيق ، الفول ، العدس ، الزيت ، السكر ، الشاي .. إلخ والتي تم تسليمها للعوائل في منازلهم والتقاط الصورمعهم، وبحضور المدير القطري لوكالة (كويكا) الكورية السيد لي دونك هيون الذي قدمه شكره وتقديره لمؤسسة “نبض العراق للإغاثة والتنمية” ، وأعرب عن أمله في أن يعزز هذا الحدث الشعور بالتعاطف وتقديم المزيد تجاه أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى مثل هذا الدعم. وأضافت الوكالة في البيان : انه سبق و ان قامت وكالة التعاون الدولي الكورية في العراق ( كويكا ) وضمن نشاطاتها للعام الماضي 2020 بتوزيع العديد من الصناديق ضمت سلات غذائية واخرى ضمت معقمات وكماكات وقفازات الوقاية لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة في بغداد .

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