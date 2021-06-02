مؤامرة لأهداف نبيلة !

بقلم مهدي قاسم

على حين فجأة ، وكأنه تذكر شيئا ما كان يضطرب في ذهنه بإلحاح ، فغيرّ مسار الحديث قائلا :

ــ لكم أتوق لئن اشترك في ثورة أو مؤامرة مشروعة ذات أهداف نبيلة تغير وجهة العالم نحو أنسنة أعمق وأعظم و تجعل منه عالما جميلا ودافئا وقابلا لعيش مجيد .

استعلم الآخر باستغراب وفضول :

ــ أية مؤامرة مشروعة و ضد من ؟ ..

ــ ضد أولئك الأشخاص الغامضين من” أنصاف إلهة ” الذين يجتمعون كل خمس سنوات في مقر سري في مكان ما خلف أبواب موصدة ذات ستائر منسدلة ، بعيدا عن مراقبة شعبية ووسائل إعلامية وصحفية ليقرروا مصير العالم والبشرية على نحو :

ــ أين يمكن تفجير حروب صغيرة ومحدودة ؟ ،أو ربما هنا وهناك من بقاع العالم ، أو افتعال أزمة اقتصادية عاصفة مثقلة بركود وتضخم مع فقر ومجاعة ، و أين يمكن نشر وباء أو طاعون بأعداد محددة ومعينة تحصد من ضحايا بأعداد محسوبة جيدا و بدقة مقدما ، و بشكل يمكن السيطرة عليه في النهاية فهؤلاء الأوباش الجشعين السلطة و المال ، يتعاملون مع البشرية وكأنها عبارة عن دمى يمكن تحريكها إلى حيث ما يشاؤون ومثلما يريدون ، حسب خططهم وأهدافهم الموضوعة مسبقا ..

رد الآخر معترضا بشكل سبب له خيبة وأسى :

ــ ربما إن ما تقوله فيه نسبة من الصحة ، ولكن ينبغي عليك أن تعلم أن زمن الثورات والمؤامرات قد انتهى وولى ، ربما إلى غير رجعة ، وقد نكون قد دخلنا مرحلة تحولات سلمية لفترة معينة ، لأنهم ــ أي الذين أشرتَ إليهم ــ يرون هذا هو الأفضل حاليا لأنها تخدم خططهم التي وضعوها لمرحلة معينة إلى أن يفطنوا إلى مرحلة أخرى تخدمهم بشكل أفضل ..

ابتسم هو بمرارة متفقا :

ــ كيف لا أعلم ذلك ؟! ، بل أعلم أنه حتى هذا الحوار الذي يدور بيننا الآن قد تنصذت إليه عشرات من أجهزة مخابرات وتجسس عالمية من خلال أجهزة هواتفنا الجوالة معنا !، غير إن دوافع ما أقوله هي حرقة قلب و شدة نقمة وعجز عن تغيير حقيقي بمعزل عن أوصياء متحكمين بمصيرنا بهذه الصورة الفظيعة والقاهرة ، ولكن مع ذلك فينبغي عدم الاستسلام للأمرالواقع بأي حال من الأحوال ، فلابد من افهامهم بأن هناك أشخاصا لا يمكن أن يرضوا أن يكونوا مجرد دمى يمكن تحريكهم بكل سهولة و بساطة !..

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