مسؤول استخباراتي سعودي رفيع: هناك عصابة يمنية تحاول تبرير فشلها باثارة شائعات عن جزيرتي ميون وسقطرى

الرياض / خاص

قال مصدر يمني رفيع المستوى ان الرئيس عبدربه منصور هادي تواصل بقيادات سعودية رفيعة المستوى للتحدث حول جزيرتي ” ميون وسقطرى” واكدوا له ان كل ما يروجه البعض محض افتراء.

وناقشت قيادات سعودية ايضا مع مسؤولين يمنيين اخرين موضوع الجزيرتين التي اثير الحديث عنها مؤخرا. وتم اقناعهم ان الجزيرتين واقعتا تحت نفوذ التحالف العربي وفقا لطلب الرئيس وقرارات الشرعية الدولية وفيهما قوات يمنية بالتنسيق مع التحالف.

وخلال حديث المسؤولين اليمنيين مع قيادي سعودي رفيع يدعى ( محمد عبيد القحطاني) وهو رئيس اللجنة الخاصة المسؤولة عن ملف اليمن اكد القحطاني ان اثارة حديث بعض المسؤولين اليمنيين حول جزيرتي ميون وسقطرى مجرد محاولة للتبرير عن فشلهم في مواجهة مليشيا الحوثي الايرانية.

واعتبر القحطاني ان هذا الاسلوب لم يعد مجديا في ظروف اليوم كما لن يعد اسلوب الابتزاز والانتهازية مفيدا وسط فشل ذريع لاولئك المسؤولين اليمنيين الذين لم يقدموا اي نموذج يستطيعون عبره هزيمة الحوثي وايران رغم الدعم الكبير والسخي والمتنوع الذي تقدمه لهم المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي.

وكان اصدر التحالف العربي بيانا صريحا ردا على مزاعم وشائعات اطلقتها وسائل اعلام الاخوان باليمن ومليشيا الحوثي حول جزيرتي ميون وسقطرى. واكد التحالف في بيانه ان الجزيرتين آمنتين وفيهما قوات يمنية مشتركة واخرى تابعة للمملكة العربية السعودية