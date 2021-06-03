استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بسحب ..رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار …

القرار منصف للمستثمر الحقيقي والجاد

اكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى داود نجار ان قرار سحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة والتي تنحصر نسبة الانجاز فيها بين ( صفر – 35% ) من المشروع هو قرار منصف وعادل للمستثمر الجاد لأنه أسهم وبشكل فاعل بإحداث ردة فعل ايجابية على جانبي المعادلة الاستثمارية.

وأضافت ان دوائر الدولة المعنية بنشاط الاستثمار في العراق باتت تعي بان اي إساءة في استخدام أدوات الاستثمار الأساسية والممثلة بالإعفاءات الضريبية التي يمكن ان تنافس الصناعة المحلية او عدم الاستغلال الحقيقي لأراضي الدولة أومنح تأشيرات دخول وما يرافقها من تعطيل وبطالة للأيادي العراقية العاملة

كل هذه الأمور مجتمعة يمكن ان تسهم بتعطيل الاستثمار العراقي وتراجعه ، كما امتدت ردود الفعل الايجابية على المستثمرين وساعدت بفرز المستثمر الجاد والذي يواجه معوقات حقيقية نعمل مجتمعين على تذليلها والمستثمر الوهمي الذي استغل وعطل مشاريع مهمة وواعدة للاقتصاد العراقي ، .

معربة عن تفاؤلها بان تشهد المرحلة المقبلة استئناف عددا من المشاريع المعطلة وإعادة عرض مشاريع أخرى حيوية لم تجد طريقها للتنفيذ وخاصة في قطاع المشاريع السكنية .

مع تحيات المكتب الاعلامي في الهيئة الوطنية للاستثمار

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