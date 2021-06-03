الإدارة الذاتية في منبج تمدد حظر التجوال لـ 48 ساعة إضافية

مددت الإدارة الذاتية في منبج وريفها (60 كم غربي كوباني) ، حظر التجوال الكلي في المنطقة لـ 48 ساعة إضافية اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 2 يونيو/ حزيران ، على خلفية الاحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية ، مع مراعاة الحالات الإنسانية ، وفق بيان الإدارة.

وكانت الإدارة الذاتية واثر التظاهرات التي بدأت في منبج وريفها يوم الاثنين ، ضد حملة التجنيد الاجباري ، وللمطالبة بالخدمات ، والعنف الذي رافقته وسقوط قتلى وجرحى ، فرضت حظراً للتجوال لـ 48 ساعة انتهت امس ، قبل ان تقرر تمديدها .

ويأتي التمديد على الرغم من اعلان اتفاق بين وجهاء العشائر العربية والإدارة المدنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في اجتماع بمنبج ، بعد ظهر الأربعاء، على وقف عمليات التجنيد الإجباري وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وكانت مصادر محلية سورية أكدت ، اليوم الأربعاء ، أن حصيلة المواجهات بين قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمتظاهرين في مدينة منبج وريفها ارتفعت إلى 5 قتلى وأكثر من 35 جريحا.

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