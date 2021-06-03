Posted on by

الإدارة الذاتية في منبج تمدد حظر التجوال لـ 48 ساعة إضافية

مددت الإدارة الذاتية في منبج وريفها (60 كم غربي كوباني) ، حظر التجوال الكلي في المنطقة لـ 48 ساعة إضافية اعتبارًا من الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 2 يونيو/ حزيران ، على خلفية الاحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية ، مع مراعاة الحالات الإنسانية ، وفق بيان الإدارة.

وكانت الإدارة الذاتية واثر التظاهرات التي بدأت في منبج وريفها يوم الاثنين ، ضد حملة التجنيد الاجباري ، وللمطالبة بالخدمات ، والعنف الذي رافقته وسقوط قتلى وجرحى ، فرضت حظراً للتجوال لـ 48 ساعة انتهت امس ، قبل ان تقرر تمديدها .

ويأتي التمديد على الرغم من اعلان اتفاق بين وجهاء العشائر العربية والإدارة المدنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في اجتماع بمنبج ، بعد ظهر الأربعاء، على وقف عمليات التجنيد الإجباري وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وكانت مصادر محلية سورية أكدت ، اليوم الأربعاء ، أن حصيلة المواجهات بين قوى الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمتظاهرين في مدينة منبج وريفها ارتفعت إلى 5 قتلى وأكثر من 35 جريحا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close