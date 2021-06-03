العراق: خطة إيرانية لسحب الثقة من الكاظمي إذا تأجلت انتخابات أكتوبر

بغداد‭ – ‬د‭. ‬حميد‭ ‬عبدالله‭:‬

كشف‭ ‬سياسي‭ ‬عراقي‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬وضعتها‭ ‬القوى‭ ‬السياسة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬تقضي‭ ‬بإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬إذا‭ ‬تلكأت‭ ‬حكومته‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬الفتح‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬سعد‭ ‬السعدي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقا‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬النافذة‭ ‬لسحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬إذا‭ ‬تأجل‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭.‬

وتتذرع‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تخطط‭ ‬لإقالة‭ ‬الكاظمي‭ ‬بالمهمة‭ ‬التي‭ ‬أوكلت‭ ‬لحكومته‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬قضيتين‭ ‬أساسيتين‭: ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬والاستجابة‭ ‬لمطالب‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬قتلة‭ ‬زملائهم‭.‬

ويقول‭ ‬السعدي‭ ‬إن‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬منحت‭ ‬الكاظمي‭ ‬فرصة‭ ‬أخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تراجعه‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الحالي‭ ‬لأسباب‭ ‬فنية,‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القوى‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬ببقاء‭ ‬الكاظمي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الحكومة‭ ‬إذا‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وتشير‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭ ‬تخطط‭ ‬لتأجيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفين‭: ‬الأول‭ ‬إسقاط‭ ‬الكاظمي‭ ‬بذريعة‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة،‭ ‬والثاني‭ ‬لأنها‭ ‬باتت‭ ‬تخشى‭ ‬نتائج‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحشيد‭ ‬شعبي‭ ‬واسع‭ ‬ضدها،‭ ‬وإشراف‭ ‬أممي‭ ‬يجعل‭ ‬فرص‭ ‬التزوير‭ ‬محدودة،‭ ‬ويبقي‭ ‬رصيد‭ ‬تلك‭ ‬الأحزاب‭ ‬المعروفة‭ ‬بفسادها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انحسار‭ ‬وتآكل‭.‬

وباتت‭ ‬الأحزاب‭ ‬والفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬تتوجس‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الكاظمي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الحكومة‭ ‬وتخشى‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬اللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬الخاصة‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬اعتقال‭ ‬عناصر‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬أو‭ ‬الأحزاب‭ ‬النافذة‭ ‬بتهم‭ ‬فساد‭ ‬وارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬جنائية‭ ‬كالاغتيالات‭ ‬والقتل‭ ‬العمد‭.‬

لكن‭ ‬مقربا‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬الحكيم‭ ‬لقرار‭ ‬الكاظمي‭ ‬اعتقال‭ ‬قيادي‭ ‬معروف‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭.‬

وقال‭ ‬بليغ‭ ‬أبو‭ ‬كلل‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬العسكرية‭ ‬المرتبطة‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فلماذا‭ ‬الاعتراض‭ ‬على‭ ‬اعتقال‭ ‬منتسب‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورات‭ ‬الأمنية‭ ‬اعتقاله‭ ‬والتحقيق‭ ‬معه؟

وتساءل‭ ‬أبو‭ ‬كلل‭: ‬لو‭ ‬كان‭ ‬المعتقل‭ ‬ضابطا‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬مثلا‭ ‬فهل‭ ‬سيحدث‭ ‬اعتقاله‭ ‬ضجة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬فضية‭ ‬اعتقال‭ ‬قاسم‭ ‬مصلح؟

ويعكس‭ ‬موقف‭ ‬الحكيم‭ ‬انشقاقا‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬المؤيدة‭ ‬لإيران‭ ‬ويؤشر‭ ‬إلى‭ ‬تصدع‭ ‬في‭ ‬الصف‭ ‬السياسي‭ ‬الشيعي‭.‬

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