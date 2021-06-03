الكشف عن مستجدات قضية قاسم مصلح

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، امس، عن مستجدات قضية القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، نافية إطلاق سراحه.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح إلى (المدى)، إن “الحديث عن إطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح غير صحيح”.

واضاف الزيادي، ان “مصلح ما زال موقوفاً على ذمة قيادة العمليات المشتركة، ويخضع للتحقيق من لجنة مشتركة تحت اشراف قاضي التحقيق المختص بقضايا الحشد الشعبي”.

وأشار الزيادي، إلى أن “التحقيق لم ينته بعد، فهناك شهود وسماع اقوال لأكثر من طرف، وجميع هذه الاجراءات تحتاج إلى وقت”.

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