برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على عقد ميسي الجديد

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي برشلونة يعمل على وضع اللمسات النهائية لتجديد عقد جناح وهداف الفريق الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي.

وينتهي عقد ميسي مع نهاية الشهر الجاري مع برشلونة، وحتى الآن لم يعلن النادي الكتالوني التجديد مع الأرجنتيني الذي سافر بالفعل إلى بلاده للاستعداد لبطولة كوبا أمريكا 2021.

وكتب الصحفي المتخصص بسوق الانتقالات في شبكة “سكاي سبورتس”، فابرزيو رومانو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: “يعمل برشلونة على الرتوش الأخيرة لتجديد عقد ميسي لمدة موسمين حتى يونيو 2023”.

وتابع: “برشلونة واثق من قدرته على التجديد مع ميسي بعد مفاوضات إيجابية مع الإدارة بقيادة جوان لابورتا”.

وأضاف في النهاية: “ميسي يشعر بأن هناك صفقات جيدة قادمة بعد التعاقد مع أجويرو ويقدر تحرك برشلونة لضم فينالدوم بعد انتهاء عقده مع ليفربول”.

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